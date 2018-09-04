Bornova Belediye Başkanı Atila, Alevilerle buluştu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Muharrem Ayı öncesinde Alevi ve Caferi Derneklerinin Temsilcileri ile bir araya geldi.

Dernek temsilcilerinin tek tek görüşlerini dile getirdiği toplantıda, Geleneksel Aşure Etkinliği’nin yine Gökdere’de yapılması kararı alındı. Ortak aklın önemine dikkat çeken Başkan Atila, “Temel ilkemiz ortak akıl. Etkinlikler bir şekilde yapılıyor ama birlikte hareket edilmesi daha anlamlı oluyor. Birlikte daha güçlü oluyoruz” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 11 Eylül’de başlayacak Muharrem Ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren 19 Alevi ve Caferi Derneği’nin temsilcisi ile biraraya geldi. Belkahve Ata Anı Evi’ndeki buluşmada, Dernek temsilcilerinin tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi. Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Geleneksel Aşure Etkinliği’nin bu yıl yine 2014 yılında mahalle statatüsü alarak Bornova Belediyesi’ne bağlanan eski köy yerleşimi Gökdere’de yapılması kararlaştırıldı.

30 Ağustos’un hemen ardından İzmir’in Kurtuluş tarihi olan 9 Eylül öncesi böylesi özel bir mekanda ağırlanmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Dernek temsilcileri, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya dört yıldır verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Alevi Dedesi İsmail Doğan, “Bu tip toplantılar toplumun tüm katmanlarını birleştirmek adına çok önemli. Siz bunu başarıyla yapıyorsunuz” diye konuştu.

Başkan Olgun Atila ise ortak aklın önemine dikkat çekti. Atila, “Temel ilkemiz ortak akıl. Etkinlikler bir şekilde yapılıyor ama birlikte hareket edilmesi daha anlamlı oluyor. Birlikte daha güçlü oluyoruz. Bir amacımız da sizleri kaynaştırmak. 30 Ağustos’u coşkuyla kutladık. Sırada 9 Eylül var. İzmir’in kurtuluş yıldönümü coşkusunu da birlikte yaşayalım. Sizleri yanımızda görmek hizmet yolunda bizlere mutluluk ve güç veriyor” dedi.

Toplantının ardından Dernek Temsilcileri hep birlikte Ata Anı Evi’ni gezdi. Onlara Başkan Olgun Atila da eşlik etti.

Toplantıya Katılan Dernekler:

- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi

- Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi

- Çorum Eşençay ve Civar Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

- Sivas İli İmramlı İlçesi Kalkındırma-Kültür ve Yardımlaşma Derneği

- Ege Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Altındağ Şubesi

- Ege Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Naldöken Şubesi

- Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği

- Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği

- Afyonkarahisar Şuhut Bozan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

- Gökdere Kültür ve Dayanışma Derneği

- Yeşilova Mahallesi Ehlibeyt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği

- Aralıklılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

- İzmir Iğdırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

- Iğdırlılar Dostluk Derneği

- İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

- İzmir Afyonkarahisar Balçıkhisarlılar Kalkınma Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği

- Akçasar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği

- Çorum İli Ortaköy İlçesi’ne bağlı Köylerin Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

- Atatürk Mahallesi Cemevi Mütevelli Heyeti.