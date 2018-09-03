Soner Çetin 'Zabıta Haftası'nı kutladı

Belediye Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Soner Çetin, tek tek zabıta personeli ile tokalaşarak, haftalarını kutladı. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına seslenen Başkan Çetin, vatandaşın memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini belirterek; “Sizler bu yüzden çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Sizler Çukurova’nın kalbisiniz” dedi.

“ÇUKUROVA’NIN KALBİ SİZLERSİNİZ”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta haftası nedeniyle belediye zabıta personelini ziyaret ederek Zabıta Haftasını kutladı. Personel ile tek tek tokalaşan Başkan Soner Çetin, burada yaptığı konuşmada Zabıta personeline seslendi.

Çetin, “Belediye denilince ilk akla gelen sizlersiniz. Çukurova’nın kalbi, atardamarları, gülen yüzleri sizlersiniz. 192 yıllık bir teşkilattan bahsediyoruz. Görev ve sorumluluklarınız sizlere önemli yükler getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Umarım hepimiz için güzel şeyler olur. Siz değerli Zabıta arkadaşlarımın Zabıta haftasını ve Zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu’ya çiçek vererek tüm personele emekleri için ayrı ayrı teşekkür etti.