Güzelbahçe'de türküler barış için

Edip Akbayram, Ahmet Kaya, Suavi gibi ünlü sanatçıların ekibinde bağlama çalıp türküler söyleyen Yolcu Bilginç, Güzelbahçe’de “Barış türküleri” söyledi. Güzelbahçe Kent Konseyi’nin organize ettiği gecede konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Tıpkı suya havaya, yemeğe ihtiyacımız olduğu kadar barışa da ihtiyacımız var. Barış olmayan bir yerde huzur olmaz, hayat olmaz. Biz ulu önder Atatürk’ün o güzel sözü ‘Yurtta Barış, dünya da barış’ sözünü kendimize şiar edindik ve onun izinden gidiyoruz” dedi.

Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar da herkesin barışa katkıda bulunmasını ve barış bayrağını daha yükseklere çıkarmak gerektiğini belirterek, “Yaşadığımız her alanda barışı tesis etmek zorundayız.Hep birlikte barışa sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

YÜZLERCE GÜZELBAHÇELİ DİNLEDİ

Konserine “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” türküsüyle başlayan Yolcu Bilginç, yaklaşık 2.5 saat boyunca Gece Pazarı’nı dolduran yüzlerce Güzelbahçeliyi coşturdu. İzleyenler zaman zaman türkülere eşlik ederken, sahnenin önünde veya bulundukları yerde oynamayı da ihmal etmedi. Gecede Güzelbahçeli sanatçı Devrim Seyrek’de konuk sanatçı olarak izleyenlerle birlikte “Yiğidim Aslanım” türküsünü söylerken, Erkut Özkan, Neşet Ertaş türküleri, Evren Erol da Musa Eroğlu türküleri, Seda Öztürk de Karadeniz türküleri söyledi.

Konserin sonunda Başkan İnce, sanatçılara çiçek verirken, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam, Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar, Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Başkanı ve belediye meclis üyesi Soner Tanrıkulu ile meclis üyesi Yaşar Üremiş hep birlikte gökyüzüne beyaz güvercin uçurdu. Gece İzmir Marşı ile sona erdi