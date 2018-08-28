42 bin lirayı yere düşürdü! Olanlar şaşırttı...

Elazığ'da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL'yi koyduğu poşetle düşürdü.

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. adlı vatandaş, otomobil almak için çektiği parayı poşetle otomobilinin üzerine koydu. Araca binen E.B., parayı üzerinde unuttuğu otomobille notere gitmek için hareket etti. Notere vardığında paranın olmadığını fark eden şahıs, polisten yardım istedi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, MOBESE kameralarından poşetin düştüğü yeri tespit etti. Kimsenin almadığı 42 bin TL paranın bulunduğu poşeti sahibi polislerle birlikte olduğu yerden aldı. Parayı düşürdüğü için önce üzülen E.B. parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.