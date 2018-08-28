4. Teknolojik Uyku Festivali başvuruları sürüyor

Yoğun talep nedeniyle bu yıl iki kez düzenlenen Festivalin ulusal ve uluslararası katılımla yapılacak ikinci etabı 5-6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında gerçekleştirilen ve katılımcıların tüm ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılandığı festivale 9 Eylül’e kadar www.uykufestivali.com adresinden başvuru yapılabiliyor.

Buca Belediyesi, Radyo Romantik Türk ile dünyada bir ilke imza attığı ‘Teknolojik Uyku Festivali’nin 4’üncüsünü 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Buca’nın eşsiz doğal güzelliklere sahip Kaynaklar bölgesinde gerçekleştirecek.

Buca Belediyesi, günlük yaşamı 7 gün 24 saat çevreleyen dijital kaostan 2 günlüğüne de olsa uzaklaşmayı, dijital dünya üzerinden tüm yaşamı saran kontrolsüz bilgi bombardımanından ve algı yönetimi savaşlarından sıyrılıp dingin bir yaşamın ve yüz yüze iletişimin güzelliğini amaçlayan Festivalin yoğun talep görmesi üzerine bu yıl iki kez yapmaya karar verdi.

Son başvuru 9 Eylül

İlk etabı 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında sadece Buca’da ikamet eden vatandaşların katılımıyla yapılan Teknolojik Uyku Festivali’nin ikinci etabı ulusal ve uluslararası katılımla 5-6-7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Teknolojik detoks uygulanıp, cep telefonundan tablete hiçbir dijital cihazın alınmadığı festival için ön kayıt başvuruları 9 Eylül 2018 Pazar gününe kadar www.uykufestivali.com adresinden yapılabiliyor. Başvurular arasından noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenecek 200 şanslı Festival katılımcısı yanlarında getirebilecekleri misafirleriyle unutamayacakları bir tecrübe yaşayacak.

Dijital detoks

5 Ekim Cuma akşamüstü başlayacak ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı 4.Teknolojik Uyku Festivali’ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak.

Teknolojik uyku

Festival, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü, yeşile ve oksijene doymak isteyenlerin adresi ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri sunuyor. Yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı da yakalayacak olan festival katılımcıları, dev kamp ateşi etrafında hep birlikte şarkılar söyleyip, organik ürünlerle hazırlanan muhteşem lezzetleri tatma fırsatı yakalayacak.