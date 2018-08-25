Türkiye'nin 'Maldivleri'ni bekleyen büyük tehlike

TÜRKİYE’nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kirlilik riskiyle karşı karşıya. Yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Salda Gölü’ndeki altyapı yetersizliğine dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, riskin boyutlarını ve çözüm önerilerini Hürriyet’e anlattı.

Çadır konaklaması yapan ve günübirlik olarak gölü ziyaret eden turist sayısının 2 yılda 3-4 kat arttığını kaydeden Başkan Ercengiz, “Burası kapalı havza. Yani kirlilik yaşandığında bu işin geri dönüşü yok. Çok hızlı hareket etmeliyiz. Bölgeye yönelik ilgi elbette hepimizi memnun ediyor ancak alt yapımız maalesef yeterli değil. Böyle giderse gelecek yıllar Salda’nın doğal güzelliğini değil, kirliliğini konuşuruz” dedi.

GÖL KORUMA ALTINDA

Bölgenin koruma altında olduğuna dikkat çeken Ercengiz, “Biz elimizden geldiğince gölümüzü ve çevresini korumaya çalışıyoruz. Tabi buranın yetki ve sorumluluğu Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde. Ben Burdur Valimizle de önlemler konusunu görüştüm. Hızlı hareket edilmesi gerektiğini, göl ve çevresinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ettim. Şu an da insani ihtiyaçların giderilmesi için bile yeterli alan yok” dedi.

BURDUR’U DÜNYA TANIMALI

Antalya’da tatil yapan birçok tatilcinin rotasını Burdur’a çevirdiğini anlatan Ercengiz, şöyle devam etti: “Lavanta hasadı ile başlayıp Salda Gölü ile devam eden çok güzel bir rota ortaya çıktı. Biz bu değerleri en iyi şekilde koruyup Burdur’un tanıtımını tüm dünyaya yapmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki alt yapı yeterliliğini sağladığımızda buradaki etkinliğimizde daha üst noktaya çıkacak.”

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Burdur’un Yeşilova ilçesinin kuzeybatısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer alan ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, uzağındaki ormanla kaplı tepeler, kayalıklı araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif uzun tektonik bir göldür. Berrak suyu, sonsuz maviliği, bembeyaz kumları, kamp alanları ve ideal bir haftasonu seçeneği olmasından dolayı son zamanların en merak edilen yerlerinden biri. Özellikle sosyal medya kullanıcıları ve gezginler tarafından ünü günden güne artan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle ülkemizin en derin ikinci gölü olma özelliğini taşırken aynı zamanda da dünya üzerindeki en temiz beşinci göl.