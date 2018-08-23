Karşıyaka’ya iki yeni mahalle merkezi

Önceki yıllarda küçük bir ofiste kurulan Mustafa Kemal Mahalle Merkezi, bu sezon yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

YATIRIMLAR HIZ KAZANDI



Karşıyaka Belediyesi, her yıl binlerce kadın ve aileye sosyal hizmetler sunulan mahalle merkezlerine yönelik yatırımlarına hız verdi. Yapımı önemli ölçüde tamamlanan Şemikler’deki tesisle birlikte, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan mevcut merkezin daha çağdaş bir hizmet binasına taşınması için de çalışma başlatıldı. Merkez için, mahalledeki pazar yerinin alt katı tahsis edilirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenleme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.

ATIL BİNADAN MODERN TESİSE



Şemikler Mahallesi’nde yıllar önce pazar yeri olarak inşa edilen ancak zaman içinde kullanım dışı bırakılan atıl binanın mahalle merkezine dönüştürülmesi için de inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan, 3 ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfaktan oluşacak modern tesis, yeni sezonda faaliyete geçirilecek.

Merkezlerde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacak. Sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamları yaratılacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “10’uncu Mahalle Merkezimizi Şemikler’e kazandırırken, fiziki anlamda yetersiz koşullarda hizmet vermeye çalışan Mustafa Kemal Mahalle Merkezi için de yeni bir alan yaratıyoruz. Büyük önem verdiğimiz sosyal ve kültürel hizmetlerimizi, aileye yönelik çalışmalarımızı bu yatırımlar sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her kesimi kucaklayan hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.