Tiyatro kursiyerleri seyirciyle buluştu

Türk Tiyatrosu’na 23 yılda yüzlerce yetenekli oyuncu kazandıran Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yaz da 96 kişiyi sahneyle tanıştırdı.

Çocuk ve yetişkin kursiyerler, muhteşem final gösterilerinin ardından törenle sertifikalarını aldı.

İKİ AYLIK EĞİTİM



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından geleneksel hale getirilen yaz dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi, iki ay sürdü. 10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilen kurslara toplam 96 kişi katıldı. Kursiyerler, Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar ve ekibinden ders alma imkanı buldu. Katılımcılara; ses-ritim, diksiyon, beden dili, doğaçlama, mimik, rol, karakter eğitimleri verildi.

SAHNE HEYECANI



Kursu başarıyla tamamlayan oyuncu adayları, Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde iki gün üst üste düzenlenen final gösterilerinde yeteneklerini sergiledi. İlk akşam çocuklar, ertesi gün de yetişkinlerin farklı oyunlardan skeçler sahnelediği gösteriler ayakta alkışlandı. Kursiyerler arasından seçilen yetenekler, yeni sezonda Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’na katılma hakkını da kazandı.

SANATA TAM DESTEK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Sanatın her alanını destekliyor, tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Yaz kurslarımıza 23 yılda 2 binden fazla oyuncu adayı katıldı, onlarcası konservatuvarı kazandı, hayallerine doğru adım attı. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.