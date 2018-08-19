Konak’ta gönülden bayramlaşma

Farklı noktalardaki semt merkezlerini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kursiyerlerin hem bayramını kutladı hem de onlarla bol bol sohbet edip, taleplerini dinledi.

Bayramlaşmalara ilk olarak Cici Park içinde yer alan Erşefpaşa Semt Merkezi’nden başlayan Başkan Pekdaş’ı burada kadınların yanı sıra minik kursiyerler karşıladı. Konak Belediyesi’nin yaz okuluna gelen çocuklar etkinlikte sergiledikleri dans gösterileriyle beğeni topladı. Mini gösteri Başkan Pekdaş’ın yanı sıra izleyenlerden bol bol alkış aldı.

KADINLAR ANLATTI BAŞKAN DİNLEDİ



Bayramlaşma turunu Aziziye Semt Merkezi’yle sürdüren ziyaret eden Başkan Pekdaş, burada da kursiyerlerin bayramını kutladı. Bu yıl açılmasına rağmen kısa sürede bölge halkından yoğun talep gören semt merkezine uğrayan Başkan Pekdaş, burada mahalleli kadınları dinledi.

Bayramlaşma turlarının sonuncusunu Halilrıfat Semti’ndeki Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne uğradı. Burada da kursiyerlerle bayramlaşan Pekdaş, herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.