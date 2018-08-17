Mustafa İnce: Kimsenin başını yere eğdirmedim

Bayramlaşma töreninde konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kısa sürede çıkacağına inandığını ve çalışanların da haklarını vermeye çalıştığını belirterek, “Ne çalışanlarımın, ne meclis üyelerimin, ne parti örgütümün ne de bana güvenen vatandaşlarımın başlarını yere eğdirdim.Başımız dik, anlımız açık bir şekilde görevimizi yapıyoruz, verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz. Eğer örgütüm ve halkımız yeniden bana bu göreve devam et derse ben hazırım” dedi.



ÇAM:BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ

Belediye personeline seslenen CHP İlçe Başkanı Kazım Çam, “AKP’li belediyelerde çalışanlara nasıl davranıldığını, neler yapıldığını ben çok iyi biliyorum. Bu nedenle belediye başkanınızın kıymetini bilin. Belediye başkanımız Mustafa İnce, geçen 9 yıllık hizmet döneminde başımızı öne eğecek hiçbir davranış içerisinde bulunmadı. Önümüzdeki yerel seçimlerde tüm belediye başkanlıkları kazanmak istiyoruz. Örgüt olarak başkanımıza desteğim tamdır ve arkasındayız” dedi.

PARLAR:TEK YUMRUK OLMALIYIZ

Belediye meclis üyeleri adına konuşan Kent Konseyi Başkanı ve meclis üyesi Ozan Parlar, “Ülkemiz sıkıntı içinde, bu sıkıntı Güzelbahçemize de yansıyor. Belediye paylarında yüzde 30 kısıtlama yapılıyor. Buna rağmen belediye hizmetlerini aksatmadan yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Güzelbahçeliler tek yumruk olduğumuz takdirde tüm sıkıntıların üstesinden geliriz” dedi.

DOĞAN: İNCE’YE SAHİP ÇIKIYORUZ

Belediye İş Sendikası 4. nolu şube başkanı Ayhan Doğan, “Belediyeler kıskaç altında olmasına rağmen, belediye başkanımız çalışanlarımızın haklarını kuruşu kuruşuna ödüyor. Bugün bize sahip çıkan, namerde muhtaç etmeyen belediye başkanımız Mustafa İnce’yi , seçim sürecinde de yalnız bırakmayacağız ve biz de ona sahip çıkacağız, yanında olacağız. Ekonomik kriz kapıda , çalışan arkadaşlarımız ayağını yorganına göre uzatsın” dedi.

Bayramlaşma töreninde sendika işyeri baş temsilcisi Zekeriya Erken, Başkan İnce’ye buket çiçek ve baklava verdi.

Bayramlaşmaya katılanlara pilavlı kavurma ikram edildi.