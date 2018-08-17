Karabağlar Belediyesi’nden ilçede bir ilk: Aqua Yaşam

Karabağlar Belediyesi şirketi Kar-Tur (Karabağlar Spor ve İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilecek olan tesiste çocuk havuzu, eğlence havuzları, su kaydırakları ve kafeteryaları ile bir çok sosyal imkan bulunacak.

Bölgenin refah düzeyini geliştirecek



230 dönüm alan üzerine kurulu ve Karabağlar Belediyesi’nin önemli

yatırımlarından biri olan Uzundere Rekreasyon Alanı, her geçen gün cazibesini arttırıyor. İçerisinde bulunan 2 bin kişilik amfi tiyatro, göletler, tematik park alanları, masal ve çizgi roman kahraman figürlü kaydıraklar, heykeller ve oyun grupları projenin en önemli ayrıntıları olarak dikkat çekiyor.

Yeşil alanlarının fazlalığı ve ulaşımın kolaylığı açısından kente yeni bir nefes kazandıran Uzundere Rekreasyon Alanı, en son açılan yüzme havuzlarıyla da Ege ve İzmir’de böylesine büyük bir alanda birçok sosyal hizmeti barındıran tek projesi olurken, bölgenin refah düzeyini de geliştirecek.



Sadece Karabağlar’da değil tüm İzmirlilerin yoğun ilgi göstereceği bir yer haline gelen Uzundere Rekreasyon Alanı “Aqua Yaşam” yüzme havuzları, uygun ücreti ve bulunduğu konum açısından ailelerin çocukları ile gönül rahatlığıyla gideceği bir yer olacak.