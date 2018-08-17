Zeydan Karalar belediye personeli ile bayramlaştı

Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, 4,5 yılda önemli hizmetlere ve yatırımlara imza attıklarının altını çizerek, Türkiye’ye örnek olan projeleri Seyhan Belediyesinin çalışkan personelinin gayretleri ile yaptıklarını söyledi.

KARALAR PERSONELİNİN BAYRAMINI KUTLADI

9 günlük bayram tatilin başlayacağı son mesai günüde Seyhan Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Seyhan Belediyesi fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm çalışanların bayramını kutladı.

SEYHAN, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Bayramlaşma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’ye örnek olan önemli projelere imza attıklarının altını çizerek projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye önemi bir süreçten geçiyor. Ülkemizin ekonomisi iyi gitmezken biz önemli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetler Türkiye’ye örnek oldu. Öyle bir yerde çalışıyorsunuz ki kendi oturduğunuz yere hizmet ediyorsunuz. Yaptığımız yerler hariç şuanda bile onlarca noktada projelerimiz, inşaatlarımız devam ediyor. Kent Meydanı hepimizin onur duyması gereken bir proje… Hiçbir ilçe belediyesi şimdiye kadar böyle büyük bir proje gerçekleştiremedi. Şuanda 25 bölgede ciddi inşaatlar devam ediyor ” ifadelerine yer verdi.

HER BÖLGEYE EŞİT HİZMET

Hizmet götürürken kuzey-güney ve siyasi olarak ayırmadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, her bölgeye ihtiyacı doğrultusunda eşit hizmet yaptıklarının altını çizdi. Başkan Karalar, “Tam bir Adana tablosu, Seyhan’ın her bölgesine ayrım yapmaksızın hizmet ediyoruz. Tarafsız davranıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanları ile tek tek bayramlaştı.