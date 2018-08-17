Prof. Demirsoy: Toplum evrim düşüncesinden uzaklaşıyor

Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği yazarları, gazetecileri ve yerel yöneticileri buluşturmaya devam ediyor.

KOOPERATİFLER VE FUARLAR

Fuarın dördüncü gününün ilk söyleşisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yerel yönetimler ve kooperatifleri anlattı. Engin Akman’ın modere ettiği söyleşide, Kocaoğlu süt ürünleri başta olmak üzere bir çok ürünü üretici kooperatiflerinden aldığını belirterek, kooperatifler üzerinden üreticiyle tüketiciyi buluşturduklarına vurgu yaptı. Fuarların önemine de değinen Kocaoğlu, İzmir’e Türkiye’nin en büyük fuar merkezini yaptıklarını belirterek, fuarların kent kültürüne ve kentin ekonomik yapısına yaptığı katkının öneminin altını çizdi.

PROF. DEMİRSOY: BİLİMİN TEMELİ EVRİMDİR

Fuarın ikinci söyleşisi biyolog, entomoloji (böcekleri inceleyen bilim) uzmanı ve yazar Prof. Ali Demirsoy’la “evrim” üzerine yapıldı.

Gazeteci Necdet Saraç’ın yönettiği ve HALK tv’den canlı yayınlanan söyleşide Prof. Ali Demirsoy “Evrende hiçbir şey sabit kalmaz, sürekli değişir. Evrimin amacı da “kişinin A olarak girdiği bir ortamdan, eğitim sisteminden ya da çevreden B olarak çıkabilmesini sağlamaktır” dedi. İzleyenlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide Demirsoy insan ırklarının nasıl oluştuğunu, kan grupların farklı olmasının nedenlerini, genlerin önemini, yemek yeme kültüründen mobilya kültürüne, Osmanlı’nın neden iç denizlerde kaldığına dair bir çok konuda değerlendirme yaptı, eğitimin önemini belirtti.



”Değişmez inanç kurallarını ilke kabul eden bir düşünceyle bilim yan yana yürüyemez. Türk toplumu giderek evrim düşüncesinden uzaklaşıyor ve daha da batağa saplanıyoruz” diyen Demirsoy ısrarla “ilimin temeli evrimdir” vurgusu yaptı.

TÜRK SAĞININ DÜŞÜNCE ATLASI

Fuarın son söyleşisi Yazar Tarık Çelenk ile Yazar ve Akademisyen Doç. Barış Doster'in "Türkiye Sağının Düşünce Haritası " başlıklı söyleşisiydi. “Türk sağı kendisine ısrarla sağ demekten kaçınıyor” diyen Barış Doster, Tarık Çelenk’e “Türk sağının geleceği var mı” diye sordu. Türk sağının düşünce haritasının genel bir resmini çizen Çelenk, “sağın düşünsel sorunları olsa da Türk sağının geleceği var, sağ bu ülkeyi yenilenerek yönetmeye devam eder” dedi.

Fuar 19 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek.

Fuarın bugünkü (17 Ağustos 2018 / CUMA) programı şöyle:

19:30 İmza

Hasan Ali Toptaş (Yazar)

19:30 Edebiyatın seyri

Öner Yağcı (Yazar)

20:30 Başka bir yerel yönetim mümkün mü?

Murat Karayalçın (Eski Başbakan Yardımcısı)

Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)

21:30 Cumhuriyet ve moda

Barbaros Şansal (Terzi yamağı ve yazar)

22:30 Türkiye, darbeler, demokrasi ve özgürlük

Saygı Öztürk (Gazeteci, Yazar)

Ayşe Sucu (Yazar)

Necdet Saraç (Gazeteci, Yazar)