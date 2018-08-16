Karabağlar Belediyesi'nden 17 Ağustos anması

Etkinlikte yer alan tiyatro gösterisi, söyleşi ve arama kurtarma tatbikatı ile ülkemizdeki olası depreme karşı bir kez daha dikkat çekildi.



Karabağlar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD, AKUT, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen 17 Ağustos Marmara Depremi Anma Etkinliği Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlendi.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Şantiye Tozu Tiyatro Topluluğu’nun "En Uzun 45 Saniye” adlı tiyatro gösterisinin ardından konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşan İnşaat mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, imar barışı uygulamasında yaşanan sıkıntıları gündeme aldı. kat malikine, yapısının depreme güvenli olup olmadığının sorulmadığını bu yükün kat malikine yüklendiğini hatırlatan Erdoğan, “İmar barışından sonra satışa sunulan binaların hiç bir güvenliği yok. Depreme karşı hiç bir sorgulama yok. Ve yapılmıyor diye konuştu.

Selvitopu “Çekilen acıları unutmamak, ders çıkarmak zorundayız”

17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Selvitopu “Orada binlerce insanımızı kaybettik. Bir kısmı yaralandı, bir kısmı sakat kaldı. Biz bu olaydan yeterince ders aldık mı? Maalesef almadık” diye konuştu. Depremlerden korunmanın en temel noktalarından birisinin kentlerin sağlıklı planlaması olduğuna dikkat çeken Selvitopu, “Kentlerin bilimsel yapıya gore planlamasının yapılması gerekir. Karabağlar Belediyesi olarak 4 yıldan fazla zamandır ilçenin yeniden planlamasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İsteğimiz, sağlıklı kent yapısı başta olmak üzere depreme dayanıklı, güvenli binaların ortaya çıkmasını sağlamak” diye konuştu. Selvitopu son olarak 17 Ağustos tarihinde yaşanan acıları unutmamak ve ders çıkarmak zorunda olduklarının da altını çizdi.

Türkiye’de deprem gerçeği tartışıldı

Başkan Selvitopu’nun konuşmasından sonra Türkiye’de deprem gerçeği söyleşisine geçildi. İnşaat Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Muzaffer Tunçağ’ın yönettiği söyleşide ilk konuşmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Deprem Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Sözbilir oldu. Sözbilir İzmir’de en son yıkıcı depremin 330 yıl önce 1688 tarihinde yaşandığına dikkat çekerek “Jeolojik bir kural vardır. Geçmişte olan şeyler yenilenir. İzmir’de fayların nerde olduğunu biliyoruz ama üzerinde evlerimiz var. Bundan sonra imara açtığımız yerleri çok iyi jeolojik etütden geçirmemiz gerekiyor” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisiliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sadık Can Girgin ise konuşmasında binaların yapısal durumlarından ve depremde neden yıkıldığı konusunda açıklamada bulundu.



Son olarak konuşan Arama Kurtarma Derneği İzmir Temsilcisi Alper Özkarakaş ise deprem konusunda bilinçlenmenin önemine değindi.



Tatbikat nefes kesti



Konuşmaların sonunda Başkan Selvitopu tüm katılımcılara teşekkür edip fidan sertifikalarını verdi. Finalde AFAD, AKUT ve İzmir İtfaiyesi’nin birlikte yaptığı arama kurtarma tatbikatı büyük bir ilgi ile izlendi.