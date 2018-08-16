Edremit Kitap Fuarı'nda Salman ve Maçoğlu rüzgarı

2. Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde de fuara ilgi çok yoğundu. Fuarda İlyas Salman ve Fatih Mehmet Maçoğlu rüzgarının yanı sıra HALK tv rüzgarı da esti.

Günün ilk söyleşisi, "Kitap, Sinema ve Mizah" başlığı altında sanatçı İlyas Salman’la yapıldı. Birsen Temir Saraç'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide İlyas Salman önce sinemayı ve kitabı anlattı, güzel şiirler okudu söyleşinin sonunda da finali türküler okuyarak yaptı.

HALK Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanan panelde ise Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünde CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, gazeteci ve yazar Cüneyt Akman, gazeteci Güray Öz, "Medya ve Özgürlükler" başlığı altında hem medyayı konuştular hem de krizi ve çıkış yollarını tartıştılar.

KOOPERATİFLER BAŞARILI OLDU

Günün son söyleşisi ise Türkiye’nin tek komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile yapıldı. Moderatörlüğünü Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Merin Tunçer'in yaptığı söyleşide Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve “Komünist Başkan” kitabının yazarı Erdal "Yerel Yönetimler ve Alternatif Belediyecilik" üzerine değerlendirmeler yaptılar.

Söyleşide bir çok model çalışmayı anlatan Maçoğlu, “biz üreticiyle tüketiciyi kooperatifler üzerinde buluşturduk ve başarılı olduk. Şimdi bir çok yerde hem üretim, hem de satış yapıyoruz. Bu buluşmanın başarısında alınteri ve duygu ise belirleyici oldu” dedi.