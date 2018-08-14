2. Edremit Kitap Fuarı başladı

İlki geçtiğimiz yıl “ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve bu yıl Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenlenen 2. Edremit Kitap Fuarı Zeytinli Altınkum Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde açıldı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açılışta yaptığı konuşmada “mevcut iktidarın en büyük düşman olarak gördüğü kitaba gösterdiğiniz saygıdan dolayı katılan herkese teşekkür ediyorum” diye vurguladıktan sonra şunları söyledi:

Fuarın ikinci yılında çıtayı daha da yükselttik. Bu çıtayı yükselten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum…



Sabahattin Ali Edremit’te yaşadı, Kuyucaklı Yusuf Edremit’i anlatıyor. Sabahattin Ali’nin Edremit’teki evinin bulunduğu bölgeyi düzenledik, Edremit’te Sabahattin Ali ismi artık sokağın köşesine çakılan bir teneke parçası değil…

Edremit artık İzmir gibi laik demokratik cumhuriyetin yepyeni bir yüzü olarak ortaya çıkmakta. Ve ne yaparlarsa yapsınlar Edremit hakkın, hukukun savunulduğu bir kent olarak yaşamaya devam edecektir…

SABAHATTİN ALİ YAŞARKEN EFSANE OLDU

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yaptığı konuşmada, Kırklareli’de öldürülen Sabahattin Ali’nin bir çoban tarafından nasıl bulunduğunu anlattıktan sonra “Kırklareli artık Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü kent olarak değil, 25 yıldır yaptığımız etkinliklerle yaşatıldığı kent olarak olarak anılıyor. Sabahattin Ali’ye, kitaba, aydınlanmaya, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkanlara selam olsun” dedi.

Yazar Öner Yağcı ise açılışta yaptığı konuşmada, edebiyatın, kitabın aydınlanmadaki önemine vurgu yaptıktan sonra, kitap fuarı etkinliklerinin özgür düşünmenin önünü açtığını belirterek "Sabahattin Ali yaşarken efsane olmuş bir aydındır. Siyasal cinayetlerin, aydın kırımının ilk örneğidir. Öldürüldüğü bölgedeki dağlar bugün 'Sabahattin Ali Dağları' olarak anılıyorsa onu öldürmek mümkün değildir” dedi.

DEVLETLER ÖLÜR KİTAPLAR ÖLMEZ

Edremit Kitap Fuarı organizasyonu adına konuşan Necdet Saraç ise şunları söyledi:

Yazı MÖ 3 binli yıllarda bu topraklarda Sümerliler tarafından bulundu. Parşömen kağıtı Edremit’e kuş uçuşu mesafe kadar yakın olan Bergama’da üretildi. İlk kütüphaneler Çorum’da, Hatay’da, Sivas’ta, Kayseri’de kuruldu. Sonra aydınlanma düşmanları İskenderiye’de, Almanya’da, Türkiye’de kütüphaneleri, kitapları yaktılar. Kitaba düşmanlık bu toprakları geriletti... Buna rağmen biliyoruz ki, devletler, iktidarlar, yasalar ölüyor ama kitap ölmüyor…

Kolektif aklın, ortak çalışmanın bir ürünü olan Edremit Kitap Fuarı, kitabı da aşan bir fuar olarak, edebiyatçıları, gazetecileri, yerel yöneticileri buluşturarak aydınlanmaya, demokrasiye, özgürlüğe bir nefes borusu oluyor…

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Nevzat Kalender’in keman gösterisinden sonra açılış programı sona erdi.

HALK TV CANLI YAYIN

Daha sonra Tuba Emlek’in moderasyonunda Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Gazeteci Enver Aysever ve Emekli General Ahmet Yavuz’un katıldığı ve HALK tv’den canlı yayınlanan “gündem özel” programıyla devam etti. Programda Sabahattin Ali değerlendirildikten sonra, ekonomik kriz ve güncel siyasi değerlendirmeler masaya yatırıldı.

Kitapseverlerin çok yoğun ilgi gösterdiği, yaklaşık 160 yazarın ve konuğun, 50’ye yakın yayınevinin katıldığı 2. Edremit Kitap Fuarı 19 Ağustos Pazar gününü kadar açık kalacak.

YOĞUN KATILIM

Fuarın açılışına CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Edremit İlçe Tayfun Gerkuş, önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, sanatçı İlyas Salman, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.