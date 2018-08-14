Karşıyaka’da kaçak dükkana geçit yok!

1700 ruhsatsız işletme mühürlendi, 585 tanesi tahliye edildi, 2 bine yakın işletme ise ruhsatlandırıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.

SIKI DENETİM



Kaçak ve ruhsatsız işletmelere yönelik denetimlerini yerel seçimlerden bu yana aralıksız sürdüren Karşıyaka Belediyesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sahiplerine göz açtırmadı. Bu süreçte kaçak olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 bin 150 işletmeden 1700’ü mühürlendi, 585 tanesi ise tahliye edildi. İşletme sahiplerini ikna etme yöntemini de uygulayan Karşıyaka Belediyesi ekipleri, 1865 dükkanın da ruhsatlandırılmasını sağladı.

CEZA YERİNE İKNA!



Zabıta ve Ruhsat- Denetim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin yasal işlem uygulamak yerine ikna etme çabalarının da devam edeceği belirtildi. Bu süreçte, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 4 bin yeni işletmeye ruhsat verdiği de ifade edildi.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda 25 bine yakın işyeri var. Bu işletmelerin önemli bir kısmı ruhsatlı olsa da bizim hedefimiz, ruhsatsız ve kaçak tek bir işletme bırakmamak. Bu hedefe, ceza aşamasına gelmeden ve kimsenin kapısına kilit vurmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Bilgilendirmeyle, yol göstererek, kolaylık sağlayarak bu konuda esnafımızın yanında olurken; onlardan da işbirliği yapmalarını, yasalara ve kurallara uygun şekilde çalışmalarını istiyoruz. Kurallara uyanları, örnek işletme plaketleri asarak ödüllendiriyoruz. Hem esnafımızın hem de halkımızın huzuru için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, kaçak faaliyetlere geçit vermeyeceğiz” dedi.