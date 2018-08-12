Seyhan'da Kartal Yaşar Spor Kompleksi’nin temeli atıldı

Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve şehrin futboluna uzun süre hizmet etmiş Adana Demirspor’un efsane isimi Kartal Yaşar’ın adının verileceği spor kompleksinin temeli atıldı.

4 Milyon liraya mal olacak spor kompleksinin 120 gün içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

Yatırımların ardı arkasını kesmeyen ve her hafta bir temel atıp birde açılış gerçekleştiren Seyhan Belediyesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve 4 milyon liraya mal olacak spor kompleksinin temelini attı. 120 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıp hizmete açılması planlanan spor kompleksine Adana sporunun efsane isimi “Kartal Yaşar” lakaplı Yaşar Kartal’ın isimi verilecek.

Temel atma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevde olduğu süre zarfında birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini belirtirken bu yatırımları yaparken arkalarında olan halk desteğini hep hissettiklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önemli hizmetler yapmaktan son derece mutluyuz. Adana’da tek olacak önemli bir spor tesisin daha temelini atıyoruz. Öylesine göz boyamak için hizmet yapmıyoruz. Bunlar ciddi projeler, değeri milyonlar ile ifade edilen projeler. Buranında yaklaşık maliyeti 4 milyon lira… Buraya Adana Demirspor’un efsane isimi Kartal Yaşar’ın isimin vereceğiz. ” ifadelerine yer verdi.

Gürselpaşa Mahallesi’ne bu dönem birçok yatırım yapıldığının altını çizen Mahalle Muhtarı Bünyamin Çapar Seyhan Belediye Başkan Zeydan Karalar’a ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından 120 gün gibi kısa bir sürede yapımının tamamlanması planlanan tesisin temeli atıldı.