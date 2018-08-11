AKP'li belediyeden Trump kararı

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen siyasi krize AKP’li Uşak Belediyesi de dahil oldu. Belediye resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdıklarını duyurdu.

“ABD’ye boğun eğmeyeceğiz” diyen Uşak Belediyesi ardından ise “Dolar neden 6 lira oldu? Bu tehdide rağmen devlete sahip çıkmak siyasi bir görüş değil, vatandaşlık görevidir” ifadelerini kullandı. Belediyenin tepkisi bununla da bitmedi. Uşak Belediyesi Twitter hesabından, “Bugün ülkemizin ABD ile yaşadığı siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarımızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamı ile kaldırmış bulunmaktayız” açıklamasıyla da tepkisini sert bir şekilde sürdürdü. Belediyenin iki çalışanı da attıkları tweetlerle desteklerini ifade ederek gerekirse maaşlarını almadan bile çalışacaklarının altını çizdi.

Uşak Belediyesi Başkanı Nurullah Cahan da “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz” paylaşımında bulundu. Cahan sonrasında da “17/25’te denediler olmadı. 15 Temmuz’da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD’ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz” diyerek tepkisini sürdürdü.



