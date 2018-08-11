Halil İbrahim Şenol'a anlamlı ödül

Egemedyasi - Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un sanat alanındaki ‘Barış için sanat’ temalı çalışmaları Deneysel Tiyatro Komünü tarafından düzenlenen 12. Türkiye Tiyatro Buluşması’nda Barış Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü alan Başkan Şenol: “Barış için savaşmaya devam edeceğiz”

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un kültür-sanat alanında hayata geçirdiği çalışmalar ödülle taçlandı. Deneysel Tiyatro Komünü’nün düzenlediği 12. Türkiye Tiyatro Buluşması’nda belediyenin sanat alanındaki ‘Barış için sanat’ temalı çalışmaları Barış Ödülü’ne layık görüldü. Seferihisar’da düzenlenen, ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarının katıldığı 12. Türkiye Tiyatro Buluşması’nda Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ödülünü yönetmen Suat Eroğlu’ndan aldı. Gaziemir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerinin, önemli sanatsal etkinliklere imza attıklarının altını çizen Şenol, “Barış için savaşmaya devam edeceğiz. Her zaman sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ödül töreninin ardından kamp alanını ziyaret eden Başkan Şenol, Levent Üzümcü’nün tiyatro konulu söyleşisini dinledi. Başkan Şenol, Levent Üzümcü’ye tişört hediye etti.