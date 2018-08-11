‘Engelsiz’ Yaz Okulunda sertifika sevinci

Yaz aylarında onlarca farklı branşta düzenlediği yaz okulları ile çocuklara keyifli bir tatil dönemi sunan Karşıyaka Belediyesi, ‘Engelsiz’ yaz okulları ile dezavantajlı genç ve çocukları da unutmadı.

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde düzenlenen yaz okullarına katılan çocuklar, kurslar sonunda sertifika almanın sevincini yaşadı.

5 BRANŞTA ENGELSİZ EĞİTİM



Yaz okulları ile 7 binden fazla çocuk ve genç için hem sportif hem de kültürel kurslar düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi bünyesinde sürdürdüğü ‘Engelsiz’ Yaz Okullarını da tamamladı. El sanatları, yaratıcı drama, ritim, halk oyunları ile basketbol branşlarında verilen eğitimlere katılan dezavantajlı çocuklar sertifikalarını almanın da mutluluğunu yaşadı.

EL EMEĞİ SERGİSİNİ GEZDİLER



Karşıyaka Belediyesi Engelli Dinlenme Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsmail Demirtaş, meclis üyeleri ve aileler de katıldı. Sertifika töreni sonrasında, çocukların el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin sergisi gezildi.

“ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Biz engel tanımayan bir kentte yaşıyoruz ve engellerin hepsini büyük bir azimle aşmaya çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin sosyal yaşama katılımı, ailelerinin de gün içinde kendilerine zaman ayırabilmeleri hayalimizi bu merkezle hayata geçirdik. Yaz okulları kurslarımız kapsamında dezavantajlı kardeşlerimizi de unutmadık. Onlara keyifli bir yaz tatili sunabildiysek ne mutlu bize” dedi.