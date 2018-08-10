Kırklareli'nde çevre felaketi: Atık havuzu patladı

Kırklareli'nin Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olmayan 8 hayvan çiftliğinin hayvan gübresi biriktirme havuzlarından atıklar Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere'ye karıştı.

Kırklareli'nde merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan Bayramdere köyünde, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzlarından çevresindeki Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere'ye atık karıştı. Bölge halkı iki yıldır havuzda tutulan hayvan dışkılarının derelere sızdığını ve çevrede yapılan tarımı büyük oranda etkilediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Havuzdan sızan atıkların dereleri simsiyah hale getirdiğini anlatan Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez, Bölgemizdeki 8 hayvan çiftliğinin atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık olarak 4 bin dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yerinden bahsediyoruz. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı, sahiplerinin iflas ettiğini ve birinin de FETÖPDY soruşturması geçirdiğini duyduk. Havuzdan atıklar bir anda boşaltıldı. 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik ve yerinde inceledik bilerek patlatıldığını düşünüyoruz. Derelerimiz bir anda kirlendi. Buradan tarım alanları sulanıyordu. Çocuklarımız berrak olan dere kenarlarında vakit geçirip oynuyorlardı. Herkese haber gönderdik çocukları derelerden uzak tutuyoruz. Ayrıca şuanda tarım alanları içinde sulama yapamıyoruz. Bizim için büyük felaket dedi.

Bayramdere köyü sakinlerinden Mehmet Yurttaş da atıkların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini ve sulama yapamaz duruma geldiklerini belirterek, Bizim köyümüzde 8 hayvan çiftliği var. Bunlar 2 yıldır çalışmıyor. Hayvan çiftliklerinde gübreler için ortak havuz yapıldı. Gübre havuzu patlamış çevre köylerdeki dereler hayvan dışkılarına karıştı. Burada çiftçiler sulama yapamaz duruma geldi şeklinde konuştu.

Mehmet Önder de gübre havuzlarından atıkların bir anda derelere karıştığını ve her yerin şuanda bataklık haline geldiğini belirterek, Aninden havuzlar patladı, her yer bataklık oldu. Sinekler doldu. Tarlalardaki meyve sebze ürünlerimiz, hayvan atıkları nedeniyle asit içerisinde kaldı. Şuan ne yapacağımız bilmiyoruz ifadelerini kullandı.