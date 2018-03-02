Çankayalı kursiyerlerden mehmetçiğe destek

Mehmetçikleri zorlu hava şartlarında soğuktan koruyacak el örgüleri çoğu anne olan kursiyerlerin yazdıkları mektuplarla birlikte Mehmetçiğe moral de olacak.

Çankaya Belediyesinin kadın kursiyerlerinden Mehmetçiğe anlamlı hediye. Çankaya Belediyesi Cebeci Çankaya Evi’nde örgü-giyim-mefruşat-dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar vatan savunmasındaki Mehmetçikler için atkı, bere, eldiven ördü.

Çankaya Belediyesi’nin teşviki ile başlayan ve kursiyer kadınların gönüllü olarak katıldıkları destek çalışmasında kurslarda öğrendiklerini el emeği göz nuru ürünlere dönüştüren Çankayalı kadınlar, vatan savunması yapan askerler için mektup da yazdı.

ÇANKAYALI ANNELERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP VAR

Yaklaşık 70 kursiyerin bir hafta gibi kısa sürede örerek hazırladıkları bere, atkı ve eldivenler vatanı savunan Mehmetçikleri zorlu hava şartlarında soğuktan korumanın yanı sıra Mehmetçiğe moral de olacak.

“Mehmetçiklerimiz vatanı korurken bizim de küçük bir katkımızın olması bizleri mutlu ediyor, onlar bizim evlatlarımız, ellerimizle yaptığımız ürünler onları soğuktan korusun ve yanlarında olduğumuzu bilsinler, bu bizim için en büyük mutluluk” ifadelerinde bulunan Çankayalı kadınlar, yazdıkları mektupları da Mehmetçiğe ulaştırılması için örgülerinin üzerine tutturdular.

TAŞDELEN: “HER ZAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ”

Mehmetçiğe destek olan kadınlara şükranlarını sunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu bir gönül köprüsü. Çankayalı kadınlarımızın bu düşünce ve desteklerini saygıyla karşılıyor ve biz de onları destekliyoruz. Bu vatan için canlarını hiçe sayarak mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.