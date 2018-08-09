Karşıyaka’da fırın işçileri dernek kurdu!

Türkiye’de ilk kez kurulan ‘Fırın İşçileri Dayanışma Derneği’ Karşıyaka’da çalışmalarına başladı.

SORUNLARA ‘ÖRGÜTLÜ’ ÇÖZÜM



Toplumun farklı mesleki grupları ile sık sık bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, fırın ziyaretlerinde sorunlarını dinlediği fırın işçilerinin örgütlenmesine de önayak oldu. Her fırsatta örgütlü mücadelenin önemine değinen Başkan Akpınar’ın önerileri doğrultusunda Türkiye’de ilk kez Fırın İşçileri Dayanışma Derneği kuruldu. Mehmet Deniz başkanlığındaki dernek, kısa sürede 250 üyeye ulaştı. 10 bine yakın fırın işçisinin sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütecek olan dernekte, iş güvenliği, haftalık izinler, resmi tatiller ile ilgili başlıca sorunlara çözüm yolları aranacak.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYİ ÖNEMSİYORUZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Fırın işçileri bizim sağlıklı şekilde ekmek yememizi sağlayan, zor şartlar altında çalışan emekçi arkadaşlarımız. Fırınları gezerken pek çoğu yaşadıkları sorunları anlatıyor. Yine bir sabah fırın ziyaretimde, emekçi kardeşlerimize sıkıntılarına çözüm için örgütlenmeleri gerektiğini ifade ettim. Onlar da bu yolda ilerlediler. Türkiye’de bir ilk olması ve Karşıyaka’da gerçekleşmesinin de mutluluğunu yaşıyoruz. Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye’nin ve İzmir’in önemli örgütlü güçlerinden bir tanesi olacaktır. Fırıncılar Odası ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını düşünüyorum” dedi.

“BAŞKANIMIZ CESARET VERDİ”



İzmir Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Deniz de “Türkiye’de böyle bir derneğe ihtiyaç vardı. Fitili Belediye Başkanımız ateşledi ve bu örgütlenme için bizi cesaretlendirdi. Bize kimsenin vermediği desteği verdi. İzmir’de çalışan 10 bine yakın arkadaşımız var. Derneğimizin 250 üyesi var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hareket, ülkemizin çeşitli yerlerine de örnek oldu, bizim gibi dernekleşme yoluna gidenler var. Bizleri teşvik ettiği ve desteklediği için Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.