Karalar’dan 5 milyon 220 bin liralık yatırım

Yeşiloba Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulacak olan içerisinde SEYMER binası ve kapalı semt pazarının da olduğu 5 milyon 220 bin liraya mal olacak çok amaçlı tesisin temeli atıldı.

ADANA- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldiği günden bu yana yatırımlarla anılan ilçede Yeşiloba Mahallesi’ne 5 milyon 220 bin liraya mal olacak içerisinde meslek edindirme merkezi (SEYMER) ve kapalı semt pazarının da olduğu çok amaçlı tesisin temeli atıldı. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Avukat Emrah Kozay, CHP ilçe başkanları ve mahalle muhtarları da katıldı.

YEŞİLOBA’YA DEV TESİS

Temel atma töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tesisin özeliklerinden bahsederek çok az zamanda çok önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek bu başarının altında çok çalışmanın yattığının altını çizdi. Başkan Zeydan Karalar, “Adana’nın sıcaklardan boşaldığı bir dönemde temel atma törenine gösterdiği ilgiden dolayı mahalle halkına teşekkür ediyorum. Tabi bu mahallede evladını bu şekilde karşılamalı. Kayınvalidem bu mahallede otururdu hep semt pazarını sorardı ama görmek nasip olmadı. Tabi ki çok önem verdiğimiz gelişen güzelleşen Yeşiloba’ya bu hizmeti yaptığım için son derece mutluyum. Seyhan’ın her noktasına hizmet veriyoruz. Bizim Adana’ya getirdiğimiz mahalle merkezlerini önemsiyoruz. Çok çalışıyoruz. Zaten bu kadar hizmetin temeli de çok çalışmaktan geçiyor ” ifadelerine yer verdi.

“HİZMETTE SINIR TANIMAYAN BAŞKAN”

Yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirten Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ata Ürün, Başkan Zeydan Karalar ve ekibine teşekkür etti. Ürün ”Hizmette sınır tanımayan değerli başkanımızı mahallemizde görmekten kıvanç duyuyoruz. Allah razı olsun istediklerimizi mahalle halkına sırası ile yerine getiriyor. Taziye evimizi yaptı arkasından semt pazarımızı ve SEYMER binamızın temel atma töreninde beraberiz. Ben kendisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar tesisin temelini mahallenin kadınları ile birlikte attı.