Vefa Salman Kore heyetini ağırladı

Suwon Belediye İdari İşler Müdürü Kwon Chanco, Dış ilişkiler Şefi Lee Hyungseok, Suwon Belediyesine bağlı olarak çalışmalarını yürüten Spor Konseyi Daire Müdürü Lee Chang Joo’nun ziyaretine İstanbul Güney Kore İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Byungjun Moon’da eşlik etti.

İki kardeş şehrin ortak çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Suwon Belediye İdari İşler Müdürü Kwon Chanco, Başkan Salman’a bu yönde yapmış olduğu girişimlerden dolayı teşekkür etti.



Suwon ile Yalova idarecilerin son yapılan karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler sayesinde daha fazla kaynaştığını ve birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını belirten Suwon Belediye İdari İşler Müdürü Kwon Chanco; “Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yapmış olduğu girişimler ve görüşmelerle Suwon ile Yalova’nın arasındaki bağlar daha da güçlendi. Bizler bu yapılan girişimlerin sonuçsuz kalmayacağını ve ilerleyen zamanlarda daha da artacağına inanıyoruz. Çünkü Güney Kore halkı ile Türk halkının arasında uzun yıllara dayanan bir bağ bulunmakta. Bu bağı gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlarımızı korumak için Suwon Belediyesinde çalışanlarımıza ‘Ayla’ filmini seanslar halinde izlettirdik ki, geçmişte bizler için binlerce kilometre öteden gelip canlarını veren ve insanlığı, merhameti ile ön plana çıkan Türk Milletini daha iyi tanısınlar istedik. Ayrıca sizlerin girişimleri sonucunda Yalova’da Sevim Göğez Ortaokulu ile kardeş okul olan Seoho Ortaokulu öğrencilerinin sizlere yazmış oldukları mektupları iletiyorum. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Suwon ve Yalova Belediyelerinin katkılarıyla bu okullarımızın birçok projeye imza atacağına inanıyorum” dedi.



Başkan Salman ‘Bağlarımız Daha da Güçlenecek’



Güney Kore ile Türkiye’nin dostluk bağlarının farklı bir yapıda olduğunu belirten Başkan Salman; “Suwon ile kurmuş olduğumuz dostluk bağlarının gün geçtikçe artmasından dolayı oldukça mutluyum. Bu bağların güçlenmesine vesile olan, bizlere her konuda destek ve yardımcı olan kardeş şehrimiz Suwon’un değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz ‘Ayla’ filminin Belediye çalışanlarına seanslar halinde izlettirilmesi beni oldukça mutlu etti ve gururlandırdı. Sevim Göğez Ortaokulu ile kardeş okul olan Seoho Ortaokulu öğrencilerinin kaleme aldıkları mektupları bana ulaştırmanızdan dolayı teşekkür ederim. Temellerini attığımız ve kardeş okul olmasına vesile olduğumuz bu okullarımızın önümüzdeki aylarda ortak çalışmalar yapmasına destek olacağız” dedi.



Hibe Tuvaleti Gezdiler



Programın ardından Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ve Hamit Kutlu Suwon heyetine eşlik ederek geçtiğimiz günlerde doğu sahil bandında Dünya Tuvalet Birliği (WTA) tarafından ilimize hibe edilen modern tuvaleti ziyaret ederek incelemelerde bulundular.