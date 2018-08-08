Karşıyaka’da yeni yıldızlar yetişiyor

Karşıyaka Belediyesi, sanat alanındaki örnek projelerinden Orkestra Şefliği ile Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass Programları’nı bu yıl üçüncü kez başlattı.

Çocuk ve genç sanatçı adayları, dünyaca ünlü klasik müzik ustalarından eğitim alma fırsatını yakaladı.

HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM



Türkiye'de kadrolu sanatçılarla Oda Orkestrası kuran ilk ilçe belediyesi olan Karşıyaka Belediyesi, Masterclass Programları ile yeni yıldızların yetişmesine de katkı sağlıyor. Bu yaz döneminde üçüncü kez düzenlenen hızlandırılmış eğitimlerden Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass Programı, 7 Ağustos’ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde başladı. Programda, onlarca başvuru arasından seçilen 23 katılımcı yer aldı.



Uluslararası Blackmore Müzik Akademisi Direktörü Dylan Blackmore, Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Feza Serap Gökmen ve Oğuzhan Kavruk gibi klasik müzik yıldızlarının eğitim verdiği program, 14 Ağustos’ta sona erecek.

SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS



Orkestra Şefliği Masterclass Programı ise 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen’in katılımcılara temel şeflik tekniklerini çalıştıracağı eğitim için 15 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek. Katılım şartları ile ilgili www.karsiyaka.bel.tr ve 0232 330 64 04’ten detaylı bilgi alınabilecek.

AKPINAR: SANATTA ÖNCÜYÜZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye’de, yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlamak adına Masterclass Programları düzenleyen ilk belediyeyiz. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası bünyesinde gerçekleşen ve son iki yılda 100’ü aşkın katılımcının eğitim aldığı programlar, bu yıl da büyük ilgiyle karşılandı. Karşıyakamızı ve ülkemizi sanatın ışığıyla aydınlatmak için çalışmaya, bu yolda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.