Karalar’dan Nevzat Karazincir’e ziyaret

ADANA- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın önemli spor adamlarından olan ve daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası yürüme zorluğu çeken sporcu, hakem ve antrenör Nevzat Karazincir'i evinde ziyaret etti.



Karazincir’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zeydan Karalar, kendisinin Adana ve ülkemiz sporunun önemli bir değeri olduğunu söyledi.



Topluma hizmet etmiş insanların sağlığında değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, kentimizin ve ülkemizin tanıtımına, sporuna büyük katkısı olan aynı zamanda voleybolda sayısız sporcu yetiştiren Nevzat Karazincir'in isminin Şakirpaşa Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde bulunan spor salonuna verileceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Nevzat Karazincir, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a vefa gösterdiği için teşekkür etti.