Hayvanseverlerden Soner Çetin'e ödül

CANKODER Başkanı Sibel Seyitoğlu, DOHAYKO Gamze Ünlü, KİHAYKO Metin Yıldırım, HAYKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu hayvanseverler Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i, ‘Türkiye’nin En Duyarlı Belediye Başkanı’ seçti. Teşekkür plaketini takdim etmek ve duyarlılığından dolayı teşekkür etmek için Başkan Soner Çetin’i makamında ziyaret eden hayvan dostu dernekler, Çukurova Belediyesi’nin projeleri ve hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Hayvan hakları konusunda yaptığı anlamlı projeler ve çalışmalarla, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in Türkiye’ye örnek olduğunu belirten hayvanseverler, “Başkanımızın, sokakta yaşayan dostlarımız için yaptığı çalışmaların tüm belediyelerimiz tarafından örnek alınmasını istiyoruz. Gönüllülerle iletişim kurma, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma, sokaktaki hayvanların beslenmesi ve yaşam haklarının korunması, kısırlaştırma ve tedavi, mevcut hayvan bakımevinin sağlıklı ve bakımlı olması, sokaklara konulan 300 civarında otomatik suluklar ve insani ölçüde hayvanların yaşamına katkı sunan en iyi ilçe belediye başkanı olarak seçtik” dedi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK



HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Başkanımızın bizlere olan desteği ve yaptığı çalışmaları Türkiye’deki tüm belediyelere örnek gösteriyoruz. Sokakta hayvanlara bakan ve zor durumda olan gönüllülere her ay kuru mama desteği sağlayan ve bu dağıtımlarda gönüllülerle birlikte olan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HAYVAN DOSTU BAŞKAN SONER ÇETİN



KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım ise Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in, hayvanseverlere ve sokakta yaşayan hayvanlara verdiği önemi dile getirerek, “Biz 4 hayvansever dernek olarak, gerek yaptığı projeler ve hayata geçirdiği çalışmalarla bizleri destekleyen, sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkan Başkanımız Soner Çetin’i ‘Hayvan Dostu Başkan’ seçtik ve yaptığı hizmetleri tüm ülkeye örnek gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

ÇUKUROVA’MIZ BARINDIRDIĞI CANLILARLA GÜZEL



Çukurova’nın Türkiye’nin en modern yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, göreve geldiği günden bu yana, Çukurova’da yaşayan herkese hizmet ettiğine ve gerçekleştirilen projelerle, Türkiye’de ilklere imza attığına dikkat çekti. Sokakta yaşayan hayvanlarında bir can taşıdığını, bakıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Kentindeki tüm canlılara sahip çıkmak belediyelerin görevi. Biz de 4,5 yıllık görev süresince, sokaktaki canlarımıza da sahip çıkmak için gerek projeler ürettik, gerekse etkinliklerle hayvanseverleri buluşturduk. Gücümüzce hayvanseverlerimizin besleme sıkıntılarında yanında olduk. Bu desteğimiz sürecek. Bu çerçevede, beni böylesine güzel bir ödüle layık görmeniz beni mutlu etti. Sokakta yaşayan hayvanlar için ve projelerimizde bizlere destek olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim.”



Ziyaretin sonunda, CANKODER Başkanı Sibel Seyitoğlu, DOHAYKO Gamze Ünlü, KİHAYKO Metin Yıldırım, HAYKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.