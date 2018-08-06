Kore’den Konak’a dostluk köprüsü

Konak’taki İnkılap İlk ve Ortaokulu’nun bahçe duvarını boyayan Koreli ressamlar, düzenledikleri etkinliklerle de bölgedeki çocuklarla buluşuyor. Güney Kore ile Konak arasında dostluk köprüsünün kurulduğu proje kapsamında İzmir’e gelen Koreli turistler de Kadifekale’deki İnkılap İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla buluştu.



ÇOCUKLARLA BULUŞUYORLAR



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da İnkılap İlkokulu’nu ziyaret ederek binlerce kilometre mesafedeki iki farklı ülke arasında gönülleri buluşturan etkinliği yerinde gördü. Okulda devam eden etkinliklere misafir olan Başkan Pekdaş, Okul Müdürü Nazan Tunay’dan da proje hakkında bilgi aldı. Müdür Tunay, Kore’den gelen gönüllü kadın ressamların sadece duvar boyamadığını, çocuklarla eğlenceli aktiviteler de yaptığını söyledi. İzmir’de yaşayan Korelilerin de destek verdiği proje kapsamında ailelerini de ziyaret eden gönüllüler, çocuklara kağıt katlama sanatı (origami) eğitimi de verdi.



EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ



Başkan Pekdaş da binlerce kilometre uzaktan Konak’a misafir gelen Güney Koreli gönül elçilerini kutladı. Kadim şehir İzmir’in zengin geçmişine ışık tutan Konak’ta farklı kültürlerin nesiller boyu bir arada kardeşçe yaşadığını dile getiren Pekdaş, bugün bu zenginliğin hala etkisini hissettirdiğini söyledi. Pekdaş, Konak Belediyesi olarak ilçelerine gelen her misafire gönül kapılarının açık olduğunu da belirterek, her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti. Başkan Pekdaş ve Müdür Tunay daha sonra Koreli kadın ressamların okul duvarına yaptığı resmin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.