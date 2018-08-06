Seyhan’dan ücretsiz tercih danışmalığı

Üniversite sınavına girip tercih yapacak öğrencilerin hatalı seçim yapmaların önüne geçebilmek ve en doğru seçimi yapabilmeleri için Seyhan Belediyesi tarafından alanında uzman rehber öğretmenlerin görev yaptığı Tercih Danışma Merkezi açıldı.

ADANA- Seyhan Belediyesi tarafından her yıl üniversite sınavı sonrası öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için açılan Tercih Danışma Merkezi bu yılda Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde açıldı. Tercih danışma merkezinde üniversiteler için rehberlik hizmeti verilecek.

Tercih Danışma Merkezinde öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber öğretmenler eşliğinde girebilecekleri üniversiteler ve bölümler belirlenmekte. Üniversitelerin ve bölümlerin kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilim ve başarı sırasına göre birçok konuda bilgiler üzerinde durularak öğrencilerin istekleri doğrultusunda bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listesi de oluşturuyor.

Tercih danışma merkezini ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrencilerin emeklerinin bazen yanlış bir tercihle bazen de hata ile heba olduğunu belirterek bunun önüne geçebilmek için ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi.

Tercih Danışma Merkezi tercih yapmanın son günü olan 15 Ağustos tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek.