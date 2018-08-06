Karşıyaka Zabıtası’ndan 62. yıl kutlaması

Zabıtalar ile kahvaltıda buluşan Başkan Akpınar, “Zaman zaman zor şartlar altında da olsa, görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR



Kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz fedakarlıkla görev yapan Karşıyaka Zabıtası; teşkilatın 62. kuruluş yıldönümü nedeniyle kahvaltıda bir araya geldi. Karşıyaka Belediyesi tarafından Kent Restoran'da düzenlenen buluşmaya; Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye bürokratları ve zabıta çalışanları katıldı. Başkan Akpınar, özveri ile çalışan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

“BENİM TEMSİLCİMSİNİZ”



Başkan Akpınar , “Zabıtalar yerel yönetimlerin kentteki yüzü, o kentteki hayat kalitesinin garantisidir. Her saati sokakta, insanların arasında geçen sizler; benim ve belediyemizin hayatın içindeki yüzüsünüz. Her birinizi yardımcım, danışmanım, kamuoyu araştırmacım, kısaca Hüseyin Mutlu Akpınar gibi görüyorum ve sizlerin de bu bilinçle çalışmasını istiyorum. Sabırlı olacağız, kararlı olacağız, insan odaklı bir iş yaptığımızı unutmayacak, hak ve yetkilerimizin bilincinde olacak, yasa ve mevzuatı günü gününe takip edecek, ona göre davranmaya devam edeceğiz” dedi.

‘OTOKONTROL’ MESAJI



Zabıta ekiplerinin zaman zaman haksız, önyargılı, hatta şiddete dönüşen olumsuzluklarla karşılaştığına da dikkat çeken Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bizim bir görevimiz de, bu olumsuzluklar karşısında geri çekilmemek ve muhataplarımızın bilinçlenmesine yardımcı olmaktır. Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler en çok eleştirilen birimlerdir. Ancak belediye birimlerinin görevini eksiksiz yapması kadar, toplumsal otokontrol sistemini oturtmamız da önemlidir. Kaldırımı işgal eden esnaftan alışveriş yapmayın. Biz en küçük taviz vermeden yasalar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.