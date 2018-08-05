2. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos’ta Başlıyor!

İlki geçtiğimiz yıl “ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı fuar bu yıl Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenleniyor.

13 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla kapılarını kitapseverlere açacak ve toplam 7 gün sürecek olan fuar 19 Ağustos Pazar günü saat 24:00’de sona erecek.

Zeytinli Altınkum Meydanı’nda her gün 18:00 ile 01:00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak 2. Edremit Kitap Fuarı 50’nin üzerinde yayınevinin kitaplarını ve 140’a yakın yazarı, gazeteciyi, belediye başkanını ve milletvekilini onlarca söyleşide ve imza gününde Edremitlilerle buluşturuyor.

Prof. Ali Demirsoy, Ayşenur Aslan, Barbaros Şansal, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Cüneyt Akman, Enver Aysever, Ergün Poyraz, Filiz Ali, Gürkan Hacır, Hanefi Avcı, Hasan Ali Toptaş, Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. İlber Ortaylı, İlyas Salman, İrfan Değirmenci, İsmail Saymaz, Kahraman Tazeoğlu, Merdan Yanardağ, Mine Kırıkkanat, Mustafa Balbay, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Öner Yağcı, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Tarık Çelenk, Uğur Dündar, Ümit Zileli ve Zübeyir Kındıra gibi onlarca yazar ve gazeteci söyleşilerle ve imza günleriyle kitapseverlerle buluşacak.

2. Edremit Kitap Fuarı aynı zamanda Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Fatih Maçoğlu, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Özlem Çerçioğlu, Recep Gürkan, ve Yılmaz Büyükersen gibi aralarında Türkiye’nin bir çok önemli belediye başkanına da ev sahipliği yapacak, sosyal demokrasi ve yerel yönetim anlayışını tartışacak.

Fuara ayrıca Alper Taş, Fikri Sağlar, Gürsel Tekin, Murat Karayalçın, Tanju Özcan, Umut Oran ve Yaşar Tüzün gibi önemli siyasi isimler de katılacak.

EDEBİYAT, MEDYA VE YEREL YÖNETİCİLER

EDREMİT’TE BULUŞUYOR!



13 Ağustos’ta başlayacak 2. Edremit Kitap Fuarı ile Edremit, edebiyatın, medyanın, yerel yöneticilerin buluşma merkezi oluyor.

İlki geçtiğimiz yıl “ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganıyla yapılan ve yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı fuar bu yıl Sabahattin Ali anısına “Sabahattin Ali Yılı” olarak düzenleniyor.



13 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla kapılarını kitapseverlere açacak ve toplam 7 gün sürecek olan fuar 19 Ağustos Pazar günü saat 24:00’de sona erecek.

Zeytinli Altınkum Meydanı’nda her gün 18:00 ile 01:00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak 2. Edremit Kitap Fuarı 50’nin üzerinde yayınevinin kitaplarını ve 140’a yakın yazarı, gazeteciyi, belediye başkanını ve milletvekilini onlarca söyleşide ve imza gününde Edremitlilerle buluşturuyor.

Prof. Ali Demirsoy, Ayşenur Aslan, Barbaros Şansal, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Cüneyt Akman, Enver Aysever, Ergün Poyraz, Filiz Ali, Gürkan Hacır, Hanefi Avcı, Hasan Ali Toptaş, Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. İlber Ortaylı, İlyas Salman, İrfan Değirmenci, İsmail Saymaz, Kahraman Tazeoğlu, Merdan Yanardağ, Mine Kırıkkanat, Mustafa Balbay, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Öner Yağcı, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Tarık Çelenk, Uğur Dündar, Ümit Zileli ve Zübeyir Kındıra gibi onlarca yazar ve gazeteci söyleşilerle ve imza günleriyle kitapseverlerle buluşacak.



2. Edremit Kitap Fuarı aynı zamanda Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Fatih Maçoğlu, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Özlem Çerçioğlu, Recep Gürkan, ve Yılmaz Büyükersen gibi aralarında Türkiye’nin bir çok önemli belediye başkanına da ev sahipliği yapacak, sosyal demokrasi ve yerel yönetim anlayışını tartışacak.

Fuara ayrıca Alper Taş, Fikri Sağlar, Gürsel Tekin, Murat Karayalçın, Tanju Özcan, Umut Oran ve Yaşar Tüzün gibi önemli siyasi isimler de katılacak.

Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen “Sabahattin Ali 2. Edremit Kitap Fuarı” için Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “zeytinin merkezi olan körfezde, ‘ölmez ağacın gölgesinde kitap’ başlığı ile ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz kitap fuarı ile aydınlanmaya ve yarınlara ışık tutmak için barış ve kardeşlik şehri Edremit’i edebiyatın, medyanın, yerel yönetimin buluşma merkezi yapmak istiyoruz” dedi.



ENİS BERBEROĞLU VE EREN ERDEM



2. Edremit Kitap Fuarı kapsamında tutuklu milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Eren Erdem’in serbest bırakılması taleplerini desteklemek için fuara katılacak yazar, gazeteci ve belediye başkanları Enis Berberoğlu ve Eren Erdem kitaplarını imzalayacaklar.

YARATACI YAZI ATÖLYESİ



2. Edremit Kitap Fuarı kapsamında 8-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak öğretmen Renan Özdemir 14-16-17 Ağustos’ta “Yaratıcı Yazı Atölyesi” yapacak.



FUAR PROGRAMI

Onlarca söyleşinin ve imza gününün yer aldığı 2. Edremit Kitap Fuarı programı Edremit Belediyesi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yayınlanacaktır.

RİNG SEFERLERİ



Zeytinli Altınkum Meydanı’nda her gün 18:00 ile 01:00 arasında kitapseverlere açık olacak olan fuara ulaşım için Edremit Belediyesi, Edremit, Akçay, Güre ve Altınoluk’tan düzenli olarak ring seferleri düzenleyecektir.



FUARA KATILACAK YAZARLAR VE GAZETECİLER (Alfebatik):



Ahmet Özdikmanlı, Ahmet Seyrek, Ahmet Yavuz, Ali Avcu, Prof. Ali Demirsoy, Ali Uygun, Ali Yıldırım, Anıl Çeçen, Arda Erel, Arif Afacan, Aslı Engin, Arzu Ayçiçek, Asena Yalınız, Aydın Zafer Bulut, Ayfer Tüzün, Ayla İzgi, Aynur Özdelibaş, Ayşenur Aslan, Baki Yılmaz, Barbaros Şansal, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Belkız Elburz Sarcan, Beyhan Gürtuna, Birsen Temir Saraç, Burhan Gümüş, Bülent Güldal, Cavit Kırcı, Cebrail Sürü, Cemal Çağlı, Cemil Yavuz, Celal İlhan, Cihangir Akşit, Cumhur Kula, Cüneyt Akman, Çağdaş Bozkurt, Çiğdem Keskinbıçak, Doğan Soydan, Dursun Begel, Emine Deniz, Enver Aysever, Erdal Emre, Ergün Poyraz, Erkan Zeytun, Erol Doygun, Ezgi Demir, Ezgi Kaplan, Fazıl Sayın, Filiz Ali, Güler Buğday, Gürkan Hacır, Hakan Atalay, Hakkı Gümüştaş, Halil Gökhan, Halil Şahan, Halime Nur Yıldırım, Harun Kuçcu, Hasan Ali Toptaş, Hasan Aydın, Hikmet Haşlak, Hüseyin Balkancı, Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. İlber Ortaylı, İlyas Salman, İrfan Değirmenci, İsmail Saymaz, İsmet Orhan, Kahraman Tazeoğlu, Kubilay Mehmet Gül, Leyla Civil, Mehmet Özgür Ersan, Melek Şahinkayış, Melis Olçum, Merdan Yanardağ, Mine Kırıkkanat, Muammer Baydere, Murat Şehirli, Musa Ağacık, Musa Dinç, Mustafa Balbay, Mustafa Hoş, Mustafa Süs, Naim Babüroğlu, Necdet Saraç, Nedim İnce, Nevzat Kalender, Nihan Ertem, Nuriye Yiğiter, Onur Özgür Sungur, Orhan Bursalı, Ömer Lütfü Bakan, Ömer Cahit Yıldız, Öner Yağcı, Özgür Erdem, Özlem Güzel Harcan, Özlem Kavukçu, Renan Özdemir, Sabahattin Şerif Mete, Saygı Öztürk, Selda Genç, Semra Topal, Semra Topçu, Serkan Kılıç, Serkan Uçar, Sevengül Sönmez, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Şaban Sevinç, Şahin Çınar, Şenol Çarık, Tarık Çelenk, Tayfun Hakan Kağan, Timur Davletov, Tuba Emlek, Uğur Dündar, Ümran Öztürk, Ümit Zileli, Vedat Yazıcı, Yasemin Eğinlioğlu, Yekta Kopan, Yusuf Fidan, Yüksel Yaman, Zafer Algöz, Zehra Birsen Yamak, Zeki Kaymakçı, Zeki Saruhan, Zübeyir Kındıra.

FUARA KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI VE KONUKLAR (Alfebatik):



Ahmet Akın (Balıkesir Milletvekili), Alper Taş (ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi), Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı), Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili), Fikret Şahin (Balıkesir Milletvekili), Fikri Sağlar (Eski Milletvekili ve Kültür Bakanı), Gürsel Tekin (İstanbul Milletvekili), Hüseyin Mutlu Akpınar (Karşıyaka Belediye Başkanı), Kamil Saka (Edremit Belediye Başkanı), Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı), Mehmet Fatih Maçoğlu (Ovacık Belediye Başkanı), Mehmet Siyam Kesimoğlu (Kırklareli Belediye Başkanı), Murat Karayalçın (Eski Başbakan Yardımcısı), Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı), Recep Gürkan (Edirne Belediye Başkanı), Tanju Özcan (Bolu Milletvekili), Umut Oran (Sosyalist Enternasyonal Eski Başkan Yardımcısı), Yaşar Tüzün (Bilecik Milletvekili), Yılmaz Büyükersen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)

YAYINEVLERİ

2. Edremit Kitap Fuarı’na doğrudan ya da kitapları ile katılacak yayınevleri ise şunlar: Alfa, Anayurt, Artemis, Asi, Beyaz Balina, Bilgi, Büyülü Fener, Can, Cem, Destek, Doğan, Doğu, Everest, Halk, Hayy, İleri, İletişim, İnkilap, İskele, İş Bankası, Kafe Kültür, Kalkedon, Kapı, Kaynak, Kırmızı Kedi, Koridor, Kültürperest, Mona, Özyürek, Pago, Panama, Parodi, Paydos, Pozitif, Profil, Pupa, Siyah Beyaz, Siyah Kuğu, TDK, Tekin, TTK, Yasa, YKY, Yelpaze,

4 Ağustos 2018

2. Edremit Kitap Fuarı Koordinasyon Kurulu

Geniş bilgi için: (0266) 374 44 44 (Dahili: 1402) veya 05327468126

2. EDREMİT KİTAP FUARI PROGRAMI

13 Ağustos 2018 / PAZARTESİ

20:00 Açılış konuşmaları

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı )

Kamil Saka (Edremit Belediye Başkanı)

Mehmet Siyam Kesimoğlu (Kırklareli Belediye Başkanı)

Öner Yağcı (Yazar)

Necdet Saraç (Fuar organizasyonu adına konuşma)

Nevzat Kalender (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti)

21:30 Sabahattin Ali Yılı

Filiz Ali (Yazar)

Enver Aysever (Gazeteci, Yazar)

Sevengül Sönmez (Yazar)

18:00 - 24:00 İMZALAR:

Ahmet Özdikmanlı, Ahmet Seyrek, Ali Avcu, Ali Yıldırım, Arzu Ayçiçek, Asena Yalınız, Ayla İzgi, Aynur Delibaş, Belgin Hancıoğlu, Cumhur Kula, Enver Aysever, Fazıl Sayın, Filiz Ali, Gürkan Hacır, Öner Yağcı, Sevengül Sönmez, Ümran Öztürk, Tayfun Hakan Kağan, Zeki Kaymakçı

*

14 Ağustos 2018 / SALI

19:30 Yerel yönetimler ve Sosyal Demokrasi

Recep Gürkan (Edirne Belediye Başkanı)

Hüseyin Mutlu Akpınar (Karşıyaka Belediye Başkanı)

Seyit Torun (CHP Genel Başkanı Yardımcısı)



20:30 Cemaatin iflası

Hanefi Avcı (Eski Emniyet Müdürü ve Yazar)

21:30 Bambaşka Bakışlar

Kahraman Tazeoğlu (Yazar)

22:30 Türkiye'de alternatif medya mümkün mü?

Ayşenur Aslan (Gazeteci, Yazar)

Orhan Bursalı (Gazeteci, Yazar)

Semra Topçu (Gazeteci, Yazar)

Şaban Sevinç (Gazeteci, Yazar)

Uğur Dündar (Gazeteci, Yazar)

Tuba Emlek (Gazeteci, Yazar)

18:00 - 24:00 İMZALAR

Arda Erel, Ayfer Tüzün, Ayşenur Aslan, Baki Yılmaz, Belgin Elburz Sarcan, Birsen Temir Saraç, Burhan Gümüş, Bülent Güldal, Cebrail Sürü, Cemal Çağlı, Celal İlhan, Çağdaş Bozkurt, Cihangir Akşit, Çiğdem Keskinbıçak, Deniz Doğan Soydan, Dursun Begel, Erdal Emre, Hanefi Avcı, Hüseyin Mutlu Akpınar, Kahraman Tazeoğlu, Orhan Bursalı, Semra Topçu, Şaban Sevinç, Şahin Çınar, Uğur Dündar, Tuba Emlek,

*

15 Ağustos 2018 / ÇARŞAMBA

19:30 Yerel yönetimler ve kent kültürü

Gürsel Tekin (İstanbul Milletvekili)

20:30 Medya ve özgürlükler

Barış Yarkadaş (Eski Milletvekili, Gazeteci, Yazar)

Cüneyt Akman (Gazeteci, Yazar)

21:30 Kitap, sinema ve mizah

İlyas Salman (Sanatçı, yazar)

22:30 Yerel yönetimler ve alternatif belediyecilik

Mehmet Fatih Maçoğlu (Ovacık Belediye Başkanı)

18:00 - 24:00 İMZALAR

Arif Afacan, Barış Yarkadaş, Cemil Yavuz, Cüneyt Akman, Engin Alma, Ergün Poyraz, Ezgi Demir, Ezgi Kaplan, Gürsel Tekin, Hakkı Gümüştaş, Halil Gökhan, Hikmet Haşlak, Hüseyin Mutlu Akpınar, İlyas Salman, İsmet Orhan, Leyla Civil, Mustafa Süs, Nedim İnce, Yasemin Eğinoğlu

*

19:30 Yerel yönetimler ve kooperatifler

Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)



20:30 Türkiye sağının düşünce haritası

Tarık Çelenk (Yazar)

Doç. Barış Doster (Yazar, Akademisyen)

21:30 Atom Altı Parçacıktan İnsana Evrim

Prof. Ali Demirsoy (Yazar ve akademisyen)

23:00 Medya, kitap ve özgürlükler

İrfan Değirmenci (Gazeteci)



18:00 - 24:00 İMZALAR

Ali Demirsoy, Barbaros Şansal, Barış Doster, Ergün Poyraz, Erkan Zeytun, Gürkan Hacır, Halime Nur Yıldırım, Harun Kuçcu, Hasan Aydın, Hüseyin Balkancı, İrfan Değirmenci, Kubilay Mehmet Gül, Mehmet Özgür Ersal, Melek Şahinkayış, Melis Olçum, Murat Şehirli, Musa Ağacık, Musa Dinç, Mustafa Hoş, Nuriye Yiğiter, Tarık Çelenk

*

17 Ağustos 2018 / CUMA

19:30 Edebiyatın seyri

Hasan Ali Toptaş (Yazar)

Öner Yağcı (Yazar)

20:30 Başka bir yerel yönetim mümkün mü?

Murat Karayalçın (Eski Başbakan Yardımcısı)

Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı)

21:30 Cumhuriyet ve moda

Barbaros Şansal (Terzi yamağı ve yazar)

22:30 Türkiye, darbeler, demokrasi ve özgürlük

Naim Babüroğlu (Emekli General ve Yazar)

Saygı Öztürk (Gazeteci, Yazar)

Necdet Saraç (Gazeteci, Yazar)



18:00 - 24:00 İMZALAR

Barbaros Şansal, Emine Deniz, Ferit Berk, Hasan Ali Toptaş, Prof. İbrahim Kaboğlu, Kahraman Tazeoğlu, Muammer Baydere, Naim Babüroğlu, Necdet Saraç, Nihan Ertem, Onur Özgür Sungur, Öner Yağcı, Ömer Cahit Yıldız, Özgür Erdem, Özlem Güzel Harcan, Özlem Kavukçu, Renan Özdemir, Sabahattin Şerif Mete, Saygı Öztürk, Selda Genç, Sinan Yağmur, Zehra Birsen Yamak

*

18 Ağustos 2018 / CUMARTESİ

19:00 Körfez, zeytin, siyaset ve kent kültürü

Ahmet Akın (Balıkesir Milletvekili)

Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)

Fikret Şahin (Balıkesir Milletvekili)

20:00 Demokrasiden dönüş var mı?

Ahmet Yavuz (Emekli general, Yazar)

Zübeyr Kındıra (Emekli Emniyet Müdürü ve Yazar)

Umut Oran (Sosyalist Enternasyonal Eski Başkan Yardımcısı)

21:00 Bir devletin çöküşü

Fikri Sağlar (Eski Kültür Bakanı ve mileltvekili)

Merdan Yanardağ (Gazeteci, Yazar)

22:00 Kitap ve tarih

Prof. İlber Ortaylı (Yazar ve akademisyen)

23:00 Cumhuriyet ve laiklik



Mine Kırıkkanat (Yazar, Gazeteci)

Mustafa Balbay (Eski Milletvekili, Gazeteci, Yazar)

Ümit Zileli (Gazeteci, Yazar)

18:00 - 24:00 İMZALAR



Ahmet Yavuz, Aslı Engin, Aydın Zafer Bulut, Beyhan Gürtuna, Cavit Kırcı, Fikri Sağlar, Hakan Atalay, Halil Şahan, Hasan Ali Toptaş, Hikmet Hışlak, Prof. İlber Ortaylı, Merdan Yanardağ, Mine Kırıkkanat, Mustafa Balbay, Semra Topal, Serkan Uçar, Sinan Yağmur, Şenol Çarık, Ümit Zileli, Tayfun Kaan Hakan, Vedat Yazıcı, Yasemin Eğinlioğlu,Yusuf Fidan, Yüksel Yaman, Zeki Saruhan, Zübeyr Kındıra,

*

19 Ağustos 2018 / PAZAR

19:00 Demokrasi ve seçimler

Yaşar Tüzün (Bilecik Milletvekili)

Tanju Özcan (Bolu Milletvekili)



20:00 Yerel yönetimlerde "topuklu efe" etkisi

Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı)

20:30 Cumhuriyet Tarihi Yalanları

Sinan Meydan (Yazar)

21:30 Türkiye nereye gidiyor?

Alper Taş (ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi)



22:30 Tarihimizde siyasi cinayetliler ve faili meçhuller

Gürkan Hacır (Gazeteci, Yazar)

İsmail Saymaz (Gazeteci, Yazar)

23:30 Kapanış töreni

18:00 - 24:00 İMZALAR

Ali Uygun, Erol Duygun, Hakan Atalay, Gürkan Hacır, İsmail Saymaz, Melek Şahinkayış, Sinan Meydan, Ömer Lütfü Bakan, Timur Devletof

(+ Bütün Körfez yazarları)