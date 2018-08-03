Karşıyaka'da 2 bin çocuğun ‘yüzme’ sevinci

Yaz Okulları kapsamında tesiste düzenlenen yüzme kurslarına 2 ayda 2 bin çocuk katıldı.

YAZ TATİLİ RENKLENDİ



Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü. Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafında yer alan tesiste, Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen yüzme kurslarına yaklaşık 2 bin çocuk katıldı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar, sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçirme imkanı da buldu.

KAYITLAR SÜRÜYOR



Çocukların sporla iç içe bir tatil geçirmesi için yüzmenin yanı sıra basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, bale, kano, judo, masa tenisi ve hentbol branşlarında da kurslar veriliyor. Kayıtları devam eden yüzme kursu için 0549 522 02 57, diğer branşlar için 324 73 63 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.

ÇOCUKLARI SPORLA BULUŞTURUYORUZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İzmir’in en modern yüzme tesislerinden biri olan havuzumuzda çocuklarımızı sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere, hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.