Selvitopu zabıta personeliyle kahvaltı yaptı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, zabıta personeliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Zabıta personelinin zor şartlar altında görev yaptığına işaret eden Başkan Selvitopu, “Her birinizin Karabağlar Belediyesi için bir değer olduğunuzu belirtmek istiyorum” dedi.



Üçyol Uğur Mumcu Tesislerinde Karabağlar Belediyesi zabıta personeliyle kahvaltılı toplantı yapan Başkan Muhittin Selvitopu, “Zabıta Haftası”nı lafla kutlamanın yetmeyeceğine işaret ederek, zor şartlar altında çalışan zabıta personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Bu bağlamda hem zabıtaların hem de diğer çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde gayret sarf ettiklerini belirtti.



İnsani değerlerimizi unutmadan çalışmalıyız



Mesaisini sokakta çalışarak tamamlayan zabıta personelinin diğer çalışanlara oranla daha ağır sorunlarla yüz yüze geldiğine işaret eden Başkan Selvitopu, “Sizler her gün sokaklarda sorun çıkaran değişik unsurlarla karşı karşıyasınız ve zor bir görev yapıyorsunuz. Yaptığınız görev kentte disiplini sağlayarak insanların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürmesine olanak tanımak. Ve sokakta disiplini sağlarken mümkün olduğu ölçüde insani değerlerimizi unutmadan görev yapmak zorundayız. Bir insan sokakta satıcılık yapıyorsa işin temelinde çocuğunu, eşini, ailesini geçindirme isteği vardır. Bu insanları da birdenbire mağdur etmek doğru değildir ama kentte de belli bir disiplini sağlamak gerekir. Sizler bu anlayışla çalışıyorsunuz. Disiplin sonuçta bir anlayıştır, eğitimdir. Görev yaptığım dört yıllık süreç içinde geldiğimiz noktada sizlerle birlikte Belediyemizin saygınlığı artmıştır.” dedi.



Sizler sokakta devleti temsil ediyorsunuz!



Ülkemizde son yıllarda magandalığın arttığına işaret eden Başkan Selvitopu, “Elinde silah olanla, bıçak olanla, sopa olanla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Özellikle son yıllarda her nedense Ülkemizde de bir magandalık anlayışı aldı gidiyor. Bunun da sebebi tabi buna taviz verilmesidir. Magandalığın, kadayılığın marifet olarak görülmesidir. Ciddi ülkelerde, güçlü ülkelerde bu yoktur. Bizler de Karabağlar’da sizlerle birlikle bu magandalığa asla imkân vermeyeceğiz. Devletten güçlü hiçbir kurum yoktur. Sokakta devleti temsil edenler de sizlersiniz. Siz çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doğru çalışan, görevini iyi yapan her çalışanımızın her memurumuzun her ne olursa olsun yanında oluruz. Sahip çıkarız. Elimizi taşın altına koyarız, bundan çekinmeyiz. Hepinizin de Karabağlar Belediyesi için bir değer olduğunuzu belirmek istiyorum.” diye konuştu



Emekli zabıta personeline plaket



Konuşmasının ardından Başkan Selvitopu, emekli olan zabıta personeli Selami Sun, Atanur Birdal, Ali Tunak ve Gürol Şans’a başarılı hizmetlerinden dolayı birer plaket verdi.