Karşıyaka’da ‘Balköy’ bereketi

Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mekan, sağlıklı ve lezzetli sofralarının yanı sıra doğal ortamıyla da beğeni kazandı.

DOĞAL SOFRALAR



Sağlıklı gıdaları halkla buluşturmak ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Sancaklı Mahallesi’nde ‘Balköy Kahvaltı Evi’ni hizmete sundu. Kadın Kooperatifi tarafından işletilen tesiste, üretici kooperatiflerinden ve köylülerden temin edilen organik ürünlerle haftanın her günü kahvaltı hizmeti verilmeye başlandı. Köy atmosferinde kurulan doğal sofralar konuklardan tam not aldı.

MARKA OLDU



Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi ayrıca, Kahvaltı Evi’nin ön tarafında bulunan ve uzun süredir atıl kalan Bal Şişeleme Tesisi’ne de yeniden hayat verdi. Üreticilerden alınan bal ve yan ürünleri, tesiste ambalajlanarak ‘Balköy’ markası ile satışa sunulmaya başlandı. Kahvaltı Evi ve Bal Şişeleme Tesisi’nin yanı sıra, aynı alanda bir de çocuk oyun parkı oluşturuldu. Detaylı bilgi için Balköy’e, 0232 363 60 63 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

BALKÖY’E DAVET



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ulu Önderimiz Atatürk’ün yolundan gidiyoruz ve köylümüzü baş tacı ediyoruz. Bugüne kadar kooperatifçilik adına yaptığımız çalışmalarla bu kararlılığımızı gösterdik. Balköy de hem Kahvaltı Evi hem de Bal Şişeleme Tesisi ile bu alanda hayata geçirdiğimiz en güzel projelerden biri oldu. Köy ile kenti buluşturduğumuz, kadınların eliyle hayat bulan Balköy’e herkesi bekliyoruz” dedi.