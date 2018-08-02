Çukurova'da yüzmeye engel yok

Özellikle hafta sonları tesise akın eden engelli vatandaşlar kendileri için özel olarak dizayn edilen havuzda doyasıya eğleniyor.

“Engelsiz Çukurova Olacak” sözünü yerine getiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İlçemizde oturan engellilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum. Bizler engelli yurttaşlarımızın her alanda daha çok hayata katılımını sağlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Çukurova’da engelleri sevgi ile aşıyoruz” dedi.

ENGELLİ YURTTAŞLAR BURADA ÇOK MUTLU

Çukurova Belediyesi’nin çocuk, genç, yetişkin engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için açtığı Engelsiz Yüzme Havuzu engellilerin yüzünü güldürüyor. Yüzlerce engelli vatandaşın hem yüzüp hem sosyalleştiği Hayal Park Engelsiz Yüzme Havuzu’na zihinsel ve bedensel engelliler ücretsiz olarak katılabiliyor. Deneyimli eğitmenler gözetiminde havuzun keyfini çıkaran engelli vatandaşlar, spor yapabilmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

BİNLERCE ENGELLİ YÜZME SPORUYLA TANIŞTI

Sporun önündeki engelleri 3 yıl önce hizmete açtığı tesisle ortadan kaldıran Çukurova Belediyesi, engelli vatandaşlara özel olarak açtığı Engelsiz Yüzme Havuzunda bugüne kadar binden fazla engelli vatandaşın yüzmesine olanak tanıdı. Bu tesiste engelli vatandaşların kendi kendilerine yetme yetenekleri artıyor ve motivasyonları yükseliyor. Çukurova Belediyesi engelli bireylerin rahat ve özgürce yüzebilmesi için başlatılan Engelsiz hayat sloganının bir sonucu olarak Hayal Park’ın bitişiğindeki alanda yapılan ilk ve tek ücretsiz “Engelsiz Yüzme Havuzu” yaz aylarında hizmet veriyor. Çukurova Belediyesi’nce yaptırılan ve Uzman eğitmenler eşliğinde engelli bireylere hizmet veren havuzdan ücretsiz olarak çocuk, genç ve yetişkin tüm engelliler istedikleri an, diledikleri kadar havuzdan yararlanabiliyor.

Havuzun girişinde engellilere özel asansör sistemi, havuz içinde basınçlı su hava veren ve bir anlamda fizik tedavi olanağı sunan, kaymayı engelleyen özel sistem bulunuyor. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan havuzda özel ekipmanlarla suyun ve sporun tedavi edici etkisi engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonunda kullanılıyor. Yüzmekten duydukları mutluluğu ve memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlar da kendilerine sağladığı bu hizmetten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ediyor.

“ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ”

Her alanda uyguladığı sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumsal gelişmeye katkı sağlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3 yıl önce hayata geçirdiği proje ile engelli vatandaşlara spor yapma imkanı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yüzmenin özellikle bedensel engelliler için uzmanlarca da tavsiye edildiğini kaydeden Çetin, “Yüzme aktivitesi, engelli vatandaşlarımızın tercih ettikleri ve rahatlıkla yapabildikleri aktivitelerden bir tanesi. Burada yüzme sporunun sağladığı moral ve motivasyon sayesinde sosyal hayata katılarak tedavi süreçlerinin hızlandırılması da destekleniyor. İlçemizde oturan engellilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum. Bizler engelli yurttaşlarımızın her alanda daha çok hayata katılımını sağlamak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Çukurova’da engelleri sevgi ile aşıyoruz. Engellilere hizmet konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor ve engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla birçok imkan sunmaya devam ediyoruz ” dedi.