Gaziemir Belediyesi'nden örnek çalışma

Gençleri ve çocukları spora yönlendirmek için 16 dalda Yaz Spor Kursları düzenleyen Gaziemir Belediyesi, kurslara katılan çocuk kursiyerlere sağlıklı gelişimlerini desteklemek için her dersin sonunda süt dağıtıyor

Sağlıklı bir toplum oluşturmak ve çocuklar ile gençleri spora yönlendirmek amacıyla spor alanında önemli projelere imza atan Gaziemir Belediyesi yine örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. 16 farklı branşta düzenlediği Yaz Spor Kursları’yla yaz boyunca sporseverlere hizmet veren belediye kurslara katılanlara süt dağıtıyor. ‘Sağlık için spor, spor için süt’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında spor kurslarına katılan çocuk kursiyerlere her dersin sonunda süt dağıtılıyor. Bu sayede çocukların spor yaparken kaybettiği vitamin, mineral, proteinlerin geri kazanılması, kas dokusunun güçlenmesine katkı sağlanıyor. Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeye Cümer İnşaat da katkı sağlıyor.

Kurslara Yoğun İlgi

Belediyenin yaz kurslarına yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler üniversitelerin spor akademilerinden seçilen antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu ile Ahmet Taner Kışlalı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen yaz kurslarında basketbol, voleybol, kickboks, karate, güreş, halk dansları, tekvando, atletizm, jimnastik, badminton, hentbol, bale, boccia, okul öncesi hareket eğitimi, aerobik, plates dallarında eğitim veriliyor.