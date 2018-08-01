Bornova'da 'Çocuk Köyü' için hazırlıklar sürüyor

Bornova Belediyesi çocuklar için hazırladığı projelerle örnek oluyor. Kazım Dirik Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alana yapımı başlanan Çocuk Dünyası Projesi’nin ardından Karaçam Mahallesi’ne yapılacak olan Çocuk Köyü için de hazırlıklar devam ediyor. 35 dönümlük alanda kurulacak olan çocuklara özel köyün projesi tamamlanırken, ihale hazırlıklarına da başlandı.

Çocuk Dünyası, Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerini hazırlayan Bornova Belediyesi çocuklar için hazırladığı projelere hız verdi. Kazım Dirik Mahallesi’ndeki 3.5 dönüm alanda Mayıs ayında temeli atılan Çocuk Dünyası’nın inşaatı yükselirken, Karaçam Mahallesi’ne yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan Çocuk Köyü için de hazırlıklar hızlandı. Projesi çizilen köyün ihale hazırlıklarına başlandı. Çocukların aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı olarak tasarlanan alan tamamlanınca Türkiye’ye örnek olacak.

Çocuklara İçin Alternatif Eğlence Alanı

Bornova’nın eski köy yerleşimlerinden biri olan Karaçam Mahallesi’nde kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü projesinde amatör ve profesyonel takımların kullanabilecekleri toplamda 320’şer kişilik tribün kapasiteli 2 adet antrenman sahası yer alıyor. 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi kapasiteli tesisler de bulunacak. Ayrıca Karaçam Çocuk Köyü, restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik alanları, seyir terasları ile günübirlik gelen ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve dinlenme mekanı olma özelliğini de taşıyacak.

Çocuklar İçin Projeler

Bornova’da çocuklara yönelik çok özel projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Kazım Dirik Mahallesi’n de 3.500 metrekare alanda hazırlanan Çocuk Dünyası’nın inşaatına başladık. Karaçam Mahallesi’nde 35 bin metre kare alanda yapılacak olan Karaçam Çocuk Köyü projesin de ihale aşamasına geçiyoruz. Bunların ardından ise Pınarbaşı’nda 24 bin metre karelik alanda tasarladığımız Hayal Bornova projelerimize başlayacağız. Bu üç büyük proje tamamlandığında İzmir dışından bile aileler çocukları ile birlikte tatil için Bornova’ya gelecek” dedi.