Güzelbahçe Bardacık Festivali 4-5 Ağustos'ta

Payamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek festival kapsamında konserler verilecek, halk dansları gösterileri yapılacak. En iyi bardacığın seçileceği ve ödüllendirileceği yarışmanın yanı sıra festivale gelenler, müziğe ve eğlenceye adeta doyacak. Payamlı Mahallesi’nin otantik sokaklarında alışveriş yapma imkanı bulacak.

Kırsalda kalkınmayı teşvik ettiklerini bu amaçla köyden kente değil, kentten köyü güçü hayata geçireceklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce “Bizim amacımız üreticinin ürününün değerlendirilmesi ve pazarlanmasıdır. Amacımız yerelde kalkınmayı sağlarken üreticiye destek olmak. Süt, çiçek ve peynir alarak üreticiye destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun yolundan gidiyoruz, onu örnek alıyoruz. Onun başlattığı yerelde kalkınma projesi tüm ülkeye örnek olmuştur” dedi.

Başkan İnce, herkesi 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenleyecekleri 6. Payamlı Bardacık Festivali’ne beklediğini söyledi.

04- 05 AĞUSTOS 6.PAYAMLI BARDACIK FESTİVALİ 2018 PROGRAMI

Cumartesi: Saat: 14.00

*Kortej (Girişten sahne alanına kadar)

*Saygı Duruşu - İstiklal Marşı

*Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Kadın Zeybek Ekibi

*Konuşmalar

*En İyi Bardacık yarışması startı (altın ödüllü ve çeşitli hediyeler)

*Güzelbahçe Belediyesi Tiyatro Ekibinden iki oyun

*TEMAD efe gösterisi

*Güzelbahçe Sanat Merkezi Öğretmen Müzik Grubu Mini Konseri

*Güzelbahçe Gençlik Grubu Konseri

*Çocuklara Yüz boyama etkinliği

*Payamlı Köylüsü kurs kadınlarının satış standı

*Şef’ten İncir Atölyesi

*Sahnede; köyün yaşlı hanımlarından temsili gelin kına etkinliği

*Festivale gelen çocuklara hikaye kitapları dağıtımı

*Çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar

*Kadınlara yönelik yarışma (hediyeli)

*Erkeklere yönelik yarışma (hediyeli)

*Ve daha birçok sürprizler

*Festival kapsamında Güzelbahçe Açık Hava Tiyatrosunda, Ücretsiz Tiyatro Gösterisi "Hikaye-İ

Kaymakam" oyunu

Pazar:

*Güzelbahçe Belediyesi THM Korosu

*Kadın ve erkeklere yönelik yarışması

*Çocuklara Bilgi Yarışması

*Güzelbahçe Belediyesi Halk Oyunları Erkek Zeybek Ekibi

*Payamlı Köylüsü kurs kadınlarının satış standı

*Girişte çocuklara yönelik resim ya da yüz boyama atölyesi

*Şef’ten İncir Atölyesi

*Sahnede; köyün yaşlı hanımlarından temsili gelin kına etkinliği

* Ve çeşitli sürprizler