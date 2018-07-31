Çukurova personeline eğitim indirimi

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği(DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Harward College ve Öğrenen Gençler Etüt Merkezi ile imzaladığı protokollerle, çalışanlarının çocukları için indirimler sağladı.

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, Harward College'de yüzde 30, Öğrenen Gençler Etüt Merkezi'nde ise çalışanların çocuklarına yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.

Eğitimin önemine değinen ve artan eğitim masrafları için personeline katkıda bulunan eğitim merkezlerine teşekkür eden, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Harward College Kurucuları Dilaver Aşçıeli ile Fatma Aşçıeli'yle imzaladığı protokolle, personel çocuklarının kayıtlarında yüzde 30, Öğrenen Gençler Etüt Merkezi Sahibi Saime Karanfildağı ile imzaladığı protokolle ise yüzde 50'lik ücret avantajının sağlandığını belirtti.



Başkan Soner Çetin, eğitim kurumlarına, Çukurova Belediye çalışanlarına sağladıkları bu önemli imkandan dolayı teşekkür ederek, bu indirimlerin personeli hassasiyetle duyurulacağını kaydetti. Başkan Çetin, personeline sağladığı sosyal imkanlarla kamuoyunun da takdirini toplarken, eğitim kurumları ile imzaladığı protokollerle de, çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor.