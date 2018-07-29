Esnaftan Sema Pekdaş’a teşekkür ziyareti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’la görüş alışverişinde bulunan esnaf temsilcileri başarılı hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti. Başkan Vekili Selahattin Arslan, “Konak Belediyesi ile esnaf teşkilatı olarak aramızda iyi bir ilişki var. Başta Başkanımız Sema Pekdaş olmak üzere tüm belediye yetkilileriyle birebir çalışıyoruz. Tüm müdürlükler esnafa yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Bu nedenle bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ÇÖZÜM BULMAK

İzmir’in esnaf yoğunluğu en fazla olan ilçesi olduklarını dile getiren Başkan Pekdaş da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konak’ta yaşayanlar kadar Konak’ta iş yapan esnafa da en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, “Tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor. Sorunları derinleştirmek yerine çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Çünkü bizim görevimiz kentin huzurunu, hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak. Tüm ekip arkadaşlarım bu anlayışla hareket edip, çözüm bulmaya yönelik adımlar atıyor” diye konuştu.