Dikilili minik yelkenciler sertifika heyecanı yaşadı

Çandarlı Doğu Plajı’nda uzman eğitmenler gözetiminde 3 haftalık temel eğitimi başarıyla tamamlayan 7 minik sporcu sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

‘Çocuklarımızı ve gençlerimizi mavinin sevdasıyla buluşturuyoruz’ şiarıyla hareket eden Çandarlı Yelken ve Su Sporları Kulübü, okulların kapanmasının ardından startını verdiği optimist yelken eğitiminin birinci dönem meyvelerini toplamaya başladı. Hafta sonu Çandarlı Doğu Plajı’nda gerçekleştirilen törenle ilk dönem sona erdi.

Törene, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü G. Taner Şen, Çandarlı Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Caner Güçal, Çandarlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Çamlıbel ile kulüp yöneticiler katılırken, eğitime iştirak eden sporcular ve ailelerinin de törene ilgisi yoğun oldu. Sertifika töreni öncesi optimist yelken eğitimini başarıyla tamamlayan minikler, hünerlerini sergilemeyi de ihmal etmedi.

Sporun ve Sporcunun Hep Yanında

Törende vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili Belediyesi olarak sanatın, sanatçının, kültürel etkinliklerin yanında, destekçisi oldukları gibi spora ve sporcuya dost bir belediye olduklarını söyledi. Özellikle son dönemde çocukların ve gençlerin spor, sanat ve kültürel etkinliklerle buluşması için çok sayıda çalışmaya imza attıklarını dile getiren Tosun, “Bugün çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Öncelikle bu coşku dolu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Dikili Belediye Başkanı olarak yürekten sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Denizlerin yeri bizim yüreğimizde çok farklıdır. Çünkü denizler özgürlük demektir, bağımsızlık demektir. O yüzden ayrı bir severiz maviyi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de kurtuluşumuzun meşalesini 19 Mayıs'ta denizden Samsuna çıkarak, yakmıştı. Buradan tüm yüreğimle söylüyorum yelken kulübümüzün ve sporcu kardeşlerimin dün olduğu gibi bugün de, yarın da ne ihtiyaçları varsa maddi ve manevi olarak her an yanlarında olacağız. Tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan, aydınlık yarınlar mücadelesinin neferleri olarak bir kez daha haykırıyoruz dünya çocukların gülüşüyle güzel. Onların her daim gülmesi için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Yüzümüzü Başarıya ve Aydınlığa Dönen Bir Kulübüz”

Çandarlı Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Caner Güçal da yaptığı konuşmasında, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve su sporlarına yönlendirmek için büyük özveri ve kararlılıkla gerçekleştirdiğimiz optimist yelken eğitiminin ilk dönemi sona erdi. 3 hafta süren kurslar sonucunda 7 öğrencimiz üstün başarıyla sertifika almaya hak kazandı. Ben öncelikle bu çocuklarımıza emek veren değerli hocalarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, çocuklarını bizlere emanet eden siz değerli anne babalara ayrıca her zaman yanımızda olan Dikili Belediye Başkanımız Mustafa Tosun’a gönül dolusu teşekkür ediyorum. Çandarlı Yelken ve Su Sporları yüzünü başarıya ve aydınlığa dönmüş bir kulüptür ve hep öyle kalacaktır” dedi.

Konuşmalar sonrası Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun başta olmak üzere törene katılan protokol üyeleri küçük sporculara sertifikalarını takdim etti. Tören, denizde toplu fotoğraf çekimi ve yelkenliler ile gerçekleştirilen geleneksel Çandarlı deniz seyir turuyla son buldu.