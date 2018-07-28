Konak’ta Balkan halayı

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen akşam yemeğine Balkanlar’dan gelen konuk gazeteciler, İzmir’deki Balkan dernekleri ile çok sayıda davetli katıldı. Bursa ve İstanbul’un ardından üçüncüsü İzmir’de düzenlenecek iki günlük çalıştayda 10 Balkan ülkesinden, 26 televizyon kanalı temsilcisi yer aldı.

Balkan Medya Grubu Başkanı Atilla Baykal, çalıştayın üçüncüsünü İzmir'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Baykal, “Bu etkinlikleri ülkemizin daha iyi tanıtılması için yapıyoruz. Balkanlar’da ülkemiz hakkındaki düşünceler değişiyor. Bu çalıştaya katılan gazeteciler kendi ülkesine gittiği zaman ülkemizle ilgili daha iyi programlar yapıyorlar. Balkanlardaki huzuru getirmek için bu çalıştayı başlattığımız gecede, emek verenlere teşekkür ediyorum. Bir birimizi daha iyi tanımak için Türkiye’deki varlığımızı daha iyi anlatmak bizim ana hedefimiz. Önümüzdeki yıl, bu seneki çalışmaların üzerine koyarak, farklı bir şehirde yine birlikte olacağız” dedi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin de Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a evsahipliği için teşekkür etti. Hüseyin, “Sema hanımın bize gösterdiği yakınlık bizi çok mutlu etti. 40 yıllık dostum gibiydi, çünkü kan kanı çekiyor. O Bulgaristan göçmeni ailenin kızı, ben de bir Bulgaristan göçmeni ailenin oğluyum” diye konuştu.

BALKANLILIK GÜCÜ

Geceye Balkan göçmeni babası Halil Altay’la birlikte katılan Başkan Pekdaş ise, “104 yıllık İzmir Barosu’nun ilk kadın Baro Başkanı, Konak’ın ilk kadın belediye başkanı olmamı Balkanların çalışkanlığına ve mücadeleciğine borçluyum. Türkiye’nin harcında da Balkan coğrafyasından, Makedonya coğrafyasından yetişmiş, hamurunda yoğrulmuş Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları var. Onlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Pekdaş, Balkanların ortak kültürle zenginleşmiş bir yer olduğunu da belirterek, “Yüz yıllar boyunca birbirimizle dayanışma içinde yaşadık. İşte dünyanın ihtiyacı olan da budur. Bu çalışmaların hedefi bizim kardeşliğimizin devamı, barış içinde bir dünyanın kurulmasıdır” diye konuştu. Konuşmaların ardından İzmir'deki Balkan derneklerine bağlı folklor grupları gösterileriyle geceye renk kattı. Başkan Pekdaş ve diğer konuklar da Balkan halayında yer aldı. Gece pasta kesimiyle sona erdi.