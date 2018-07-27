Karabağlar Belediyesi’nde vezneler hafta sonu da açık

Karabağlar Belediyesi, 7143 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma başvuru süresi 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğinden, vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmesi için ana hizmet binası içindeki tahsilat veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Vergi affından yararlanmak isteyen vatandaşların yapılandırma başvuru işlemleri ve ödenmemiş olan vergi borçlarını daha rahat ödemeleri amacıyla Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk ve Tahsilat vezneleri 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat:09:00 -16.00 saatleri arasında açık olacak.

Vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu belirten Başkan Muhittin Selvitopu, işleri nedeniyle ödeme yapamayan vatandaşların hafta sonu belirtilen saatler arasında belediye binasına gelerek ödemelerini gönül rahatlığıyla yapabileceklerini, belediye çalışanlarının kendilerine her konuda yardımcı olacağını sözlerine ekledi