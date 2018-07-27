Konak’ta en ‘tatlı’ buluşma

Kursiyerler ve onlara eğitim veren uzman şefle birlikte pasta süsü yapan Başkan Pekdaş, keyifli olduğu kadar tatlı bir ziyarete de imza atmış oldu.



Konak Belediyesi’nin geçen Mayıs ayında hizmete açtığı Aziziye Semt Merkezi’nden şu sıralar güzel kokular yükseliyor. Dory’s Kitchen & Cake Studio Şefi Melike Bahçeci tarafından gönüllü olarak mahalleli kadınlara pastacılık eğitimi veriliyor. Kadınların sosyal hayata katılımına destek olmak adına başlatılan kursta lezzetli pastaların sırrı ustası tarafından en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor.



BAŞKAN PEKDAŞ MUTFAKTA DA BAŞARILI



İkinci haftasını tamamlayan pastacılık kursuna bu hafta Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da konuk oldu. Şef Melike Bahçeci önderliğindeki kursiyer kadınlarla buluşan Pekdaş, şeker hamurundan pasta süsü nasıl yapıldığını öğrendi. Keyifli geçen derste Başkan Pekdaş, yerel yönetimlerdeki başarısını mutfakta da gösterdi. Giydiği mutfak önlüğü ile kursiyerlerin arasına karışan Pekdaş, verilen eğitimi başarıyla uygularken, elinin hünerini de sergilemiş oldu.



KISA SÜREDE İLGİ GÖRDÜ



Keyifli geçen ders sonunda kursiyer kadınlarla sohbet eden Başkan Pekdaş, Mayıs ayında hizmete açtıkları Aziziye Semt Merkezi’nin kısa sürede semt sakini kadınların buluşma mekanı haline gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Pekdaş, pastacılık kursuna katılan kadınlara başarılar dilerken, ücretsiz verine kursa gönüllü eğitmen olarak destek veren Şef Melike Bahçeci’yi de kutladı. Gönüllülerin bu tür desteklerinin önemine vurgu yapan Pekdaş, sağlanan bu işbirliğinin çok ‘tatlı’ sonuçlar vereceğini de dile getirdi.



EĞİTİMLER MİLLİ PASTACIDAN



Konak Belediyesi’nin Aziziye Semt Merkezi’nde açılan pastacılık kursuna ilk etapta 12 semt sakini kadın katılıyor. Hiçbir ücretin alınmadığı kursta, kursiyerler için gerekli olan malzemeler de Konak Belediyesi tarafından karşılanıyor. Haftada bir gün düzenlenen kursta eğitimleri Dory’s Kitchen & Cake Studio Şefi Melike Bahçeci gönüllü olarak veriyor.

İtalya ve Fransa’da pastacılık ve modelleme üzerine eğitimler alan Bahçeci, 2014 yılından bu yana Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takımında Pasta Şefi olarak yer alıyor. 2016 yılında sahibi ve şefi olduğu Dory’s Kitchen & Cake Studio’yu kuran Bahçeci, haftanın bir günü Aziziye Semt Merkezi’nde kadınlara eğitim verecek. Kursun çok keyifli geçtiğini belirten Bahçeci, “Bizi güzel enerjisi ve nezaketiyle ziyaret edep, destek veren Konak Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.