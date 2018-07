Soner Çetin'e sosyal medyada ilginç soru

“SICAKLARA NE ZAMAN ÇARE BULACAKSINIZ BAŞKANIM?”

Yoğun ilgi gören ve halktan güzel dönüşümler alan Başkan Soner Çetin, iki saat süre içerisinde sosyal medya ekibiyle birlikte yüzü aşkın soruyu cevaplıyor. Başkan Çetin ,gelen ilginç talepleri de cevapsız bırakmıyor. Vatandaş, Çetin’den havayı soğutmasını da istiyor, mahallesine market açmasını da...

ÇETİN KLAVYE BAŞINDA YÜZLERCE SORUYU YANITLADI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in bir aydır her hafta gerçekleştirdiği ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ programı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her fırsatta halkla iç içe olan ve hemen hemen her gün çatkapı ziyaretler yapan Başkan Soner Çetin, haftada bir gün sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Klavye başında ara vermeden 2 saat boyunca soruları yanıtlayan Çetin, gelen talep ve şikayetler üzerine yanında bulunan birim müdürlerine talimat vererek hemen ilgilenilmesini sağlıyor.

MAHALLESİNE MARKET İSTEYEN DE VAR HAVAYI SOĞUTMASINI DA...

Geçtiğimiz gün yine klavye başına geçen Soner Çetin çok sayıda tebrik ve sevgi mesajlarına da geri dönüş yaptı. Çetin’in yanıtladığı soruların bir kısmı da hayli ilginçti. Evine kahve içmeye davet eden vatandaşları kırmayarak randevu veren Çetin’e, Facebook’tan yazan bir vatandaş “100.Yıl Mahallesi’ne market açar mısınız?” talebinde bulundu. Bulunduğu mahalleye market açılmasını isteyen vatandaşa; “Değerli hemşehrim; Umarım bu talebinizi buradan okuyan bir müteşebbis, ihtiyacı olduğunu belirttiğiniz bölgeye bir market açar” yanıtını veren Çetin, “Sıcaklara ne zaman çare bulacaksınız başkanım :)” diye soran vatandaşa, “Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Havuzumuz açık, Su Oyun Parkları yaptık. Bir nebze olsun serinlemenize belki yardımcı olur sevgili hemşehrim :) ” yanıtını verdi.

“HER PLATFORMDA HALKLA BULUŞUYOR”

Belediye Başkanı olduktan sonra telefon numarasını değiştirmeyen, göreve geldiği günden bu yana aralıksız her cuma Halk Günü yapan ve yaklaşık bir yıldır Sabah 06.00 Halk Buluşmaları düzenleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlardan gelen talep üzerine Halk Günleri’ni ayda bire düşürdük. Ancak her gün sahada vatandaşla birebir görüşüyor ve halkın içinden çıkmıyorum. Göreve geldiğimiz gün hemşehrilerimize Çukurova’nın sakini değil sahibi olun çağrısında bulunduk. Bu çerçevede hemşehrilerimizi yönetime dahil etmek için projeler uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın ’ programımızla vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gelen soruların bir kısmını doğrudan cevaplıyorum. Sonrasında cevaplayamadığımız sorulara ise daha sonra mutlaka cevap veriyoruz. Vatandaş bu uygulamayı çok sevdi” dedi.