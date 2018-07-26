Dikili PTT pullarıyla da tanıtılacak

Güneşi, denizi, kumsalları, doğal güzellikleri, tarihi ve mistik yapısıyla "Kuzey Ege'nin Yıldızı" olan Sevginin Kenti Dikili’nin tanıtım atağına yeni bir boyut kazandırıldı.

Dikili Belediyesi ile PTT İzmir Başmüdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında bastırılan pullar aracılığıyla ilçenin tanıtımına etkin bir şekilde devam edilmesi amaçlanıyor.

Dikili ilçesinin etkin tanıtım ve turizm stratejilerinin başarıya ulaşması için dört koldan tanıtım atağını sürdüren Dikili Belediyesi, PTT İzmir Başmüdürlüğü ile örnek bir işbirliğine daha imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği ile Dikili Belediyesi’nin kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere Dikili’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile rüzgâr sörfü etkinliklerini öne çıkaran 5 bin pulun basımına başlandı.

Üzerinde Dikili Belediyesi logosu, Dikili’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Çandarlı Rüzgâr Sörfü’ne ait tanıtıcı görsellerin bulunduğu temalarla basılmaya başlanan 5 bin adet posta pullarıyla Dikili’nin tanıtımına etkin katkı sağlamayı hedefleyen çalışmanın startını PTT İzmir Başmüdürlüğü Başmüdür Yardımcısı Avukat Tülin Türkoğlu, PTT Dikili Merkez Müdürü Olcay Soylu ile birlikte vererek Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’u makamında ziyaret edip, Başkan Tosun’a hazırlan Dikili Pulu özel baskısını takdim ettiler.

“Etkin Tanıtım İçin Dört Koldan Çalışıyoruz”

Ziyarette konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili ilçesinin etkin tanıtım ve turizm stratejilerinin başarıya ulaşması için dört koldan çalıştıklarını ve bastırılan bu Dikili Belediyesi pulları ile de daha geniş bir tanıtım ağı oluşacağını belirtti. Başkan Tosun, bu anlamlı işbirliğine büyük katkı sunan PTT İzmir Başmüdürlüğü Başmüdür Yardımcısı Avukat Tülin Türkoğlu ile PTT Dikili Merkez Müdürü Olcay Soylu ile emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederek, bastırılan Dikili Belediyesi pullarının kentin turizm değerlerine büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi.