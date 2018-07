Konak’ta yaz akşamları bir başka güzel

Konak Belediyesi’nce ilki Çimentepe Başöğretmen İlkokulu bahçesinde yapılan şenliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da katıldığı gecede davetliler solist Bahar Almaç’ın sahne aldığı Türk Halk Müziği Konseri ile müziğe doyarken, çocuklar da illüzyon ve animasyon gösterileri ile eğlence dolu bir akşam geçirdi.



MÜZİK VE EĞLENCE BİRARADA



‘Semtimizde Şenlik Var’ adıyla bu yıl ilk kez düzenlenen eğlenceli etkinlik sıcak havadan bunalan Çimentepe sakinlerinin adeta akınına uğradı. Şenlik alanı 7’den 70’e her yaştan mahalle sakiniyle dolup, taştı. Akşam eğlencesinin tanıdı her zaman olduğu gibi en çok çocuklar çıkardı. Minikler yüz boyama, animasyon ve illüzyon gösterileriyle keyifli bir akşam geçirdi. Şenlikte sahne alan solist Bahar Almaç da seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.



YAZIN KEYFİNİ DOLU DOLU YAŞAYALIM



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, gecede yaptığı konuşmada güzel bir İzmir akşamında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Zor günlerden geçiyoruz ve moralimiz bozuk. Ama İzmir’de yaşayan bizler birbirimize iyi gelmeyi, kendimize küçük mutluluklar yaratmayı biliyoruz. Bir arada olmanın keyfini yaşamak, İzmirli olmanın coşkusunu içimizde taşımak için bu yaz eğlencelerini başlatalım istedik. Yazın keyfini dolu dolu yaşayalım. Çocuklarımız eğlensin. Acılarımızı paylaşırken, ağzımızın tadı hiç eksilmesin, hep tam olsun. İyi günde, kötü günde; acılarımızı paylaşırken, sevinçlerimizi bölüşürken bir arada olalım” dedi.



HER ÇARŞAMBA ŞENLİK VAR



Konak Belediyesi’nin mahalle şenlikleri 15 Ağustos’a kadar her hafta Çarşamba günü farklı bir semt ev sahipliği yapacak. Konaklılara sıcak yaz akşamlarında eğlence dolu saatler yaşatacak şenlikler 1 Ağustos Çarşamba günü Yeşildere’de, 8 Ağustos Çarşamba günü Gürçeşme’de ve 15 Ağustos Çarşamba günü de Gültepe de düzenlenecek.