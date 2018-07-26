Karabağlarlı kadınların spor keyfi

Karabağlar Belediyesi’nin kadınlara yönelik açtığı aerobik ve pilates kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı toplam 7 spor merkezi ve spor salonunda düzenlenen kurslara katılan kadınlar antrenörler eşliğinde spor yaparak zinde kalıyor.



Esentepe’de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Spor Merkezi, Yeşilyurt’da bulunan İhsan Alyanak Spor Salonu, Bahçelievler Uğur Mumcu Spor Merkezi, Devrim Mahallesi Devrim Mahallesi Spor Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Karabağlar Spor Merkezi, Heykel Durağı Üstü Limontepe Semt merkezi ve Cennetçeşme’de bulunan Cennetçeşme Semt Merkezinde haftanın belirli günü ve saatlerinde kadınlar için aerobik ve pilates kursları devam ediyor.

Sağlıklı bir yaşam için spor yapan kadınlar aerobik ve pilates kurslarının sıkı takipçileri oldu. En son Esentepe’de bulunan Gürcan Ulucan Spor Merkezi’nde vücut esneme hareketlerini açık havada yapan kadınlar bu fırsatı kendilerine sunan Başkan Muhittin Selvitopu’na teşekkür ettiler.